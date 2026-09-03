Dev derbinin hakemi açıklandı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak dev Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında görev alacak hakemler netleşti. Zorlu mücadeleyi deneyimli hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Dev derbinin hakemi açıklandı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek - Resim: 1

Süper Lig'de 4. hafta dev bir derbiye sahne olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu kritik karşılaşmada görev yapacak hakem kadrosunu maç öncesinde resmi olarak paylaştı.

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Dev derbinin hakemi açıklandı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek - Resim: 2

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibi bir araya getiren karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

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Dev derbinin hakemi açıklandı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek - Resim: 3

İki takım arasındaki dev karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Kritik 90 dakikada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

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Dev derbinin hakemi açıklandı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek - Resim: 4

Derbinin dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olarak belirlendi.

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Dev derbinin hakemi açıklandı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek - Resim: 5

Böylece Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakem kadrosu şu şekilde oluştu:

Hakem: Halil Umut Meler

1. Yardımcı Hakem: İbrahim Çağlar Uyarcan

2. Yardımcı Hakem: Abdullah Bora Özkara

Dördüncü Hakem: Batuhan Kolak

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