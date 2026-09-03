Dev derbinin hakemi açıklandı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak dev Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında görev alacak hakemler netleşti. Zorlu mücadeleyi deneyimli hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de 4. hafta dev bir derbiye sahne olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu kritik karşılaşmada görev yapacak hakem kadrosunu maç öncesinde resmi olarak paylaştı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibi bir araya getiren karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İki takım arasındaki dev karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Kritik 90 dakikada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Derbinin dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olarak belirlendi.
Böylece Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakem kadrosu şu şekilde oluştu:
Hakem: Halil Umut Meler
1. Yardımcı Hakem: İbrahim Çağlar Uyarcan
2. Yardımcı Hakem: Abdullah Bora Özkara
Dördüncü Hakem: Batuhan Kolak