Dev derbinin tarihi belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Açıklanan yeni takvimle birlikte, ligin 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati de kesinlik kazandı. TFF'nin yayınladığı programa göre, bu kritik mücadele 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.