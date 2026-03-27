Dev derbinin tarihi belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki üç haftanın maç programını resmi internet sitesinden duyurdu. Açıklanan fikstürle birlikte, 31. haftada oynanacak kritik Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de netleşti.
Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin beklediği 29, 30 ve 31. hafta müsabakalarının detaylı programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla önümüzdeki üç haftanın fikstürünü kamuoyu ile paylaştı.
Açıklanan yeni takvimle birlikte, ligin 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati de kesinlik kazandı. TFF'nin yayınladığı programa göre, bu kritik mücadele 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.
Federasyonun internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta fikstürü şöyle:
