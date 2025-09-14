DEV DERBİYİ CANLI İZLE! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı nereden izlenir? fenerbahçe - trabzonspor maç kadrosu

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkarken, bordo-mavililer galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İşte derbinin detayları…

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
DEV DERBİYİ CANLI İZLE!

DEV DERBİ HEYECANI

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u ağırlıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev maç 14 Eylül Pazar günü Chobani Stadı’nda oynanacak. Ozan Ergün’ün yöneteceği mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TEDESCO İLK KEZ SAHADA

TEDESCO İLK KEZ SAHADA

Benfica rövanşı sonrası Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Domenico Tedesco’yu göreve getirdi. İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin başında ilk kez Trabzonspor’a karşı sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR'DA HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

TRABZONSPOR’DA HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

Fatih Tekke yönetiminde sezona 3’te 3 yapan Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Bordo-mavililer şu ana kadar sadece bir gol yedi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İsmail, Talisca, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Ozan, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu

