Dev finalin hakemi belli oldu! İspanya - Arjantin maçında düdük o isimde!

FIFA'nın New York merkezli duyurusuna göre, şampiyonayı belirleyecek final karşılaşmasının hakem kadrosu tamamlandı. Karşılaşmada saha kenarında dördüncü hakem olarak Ürdün Futbol Federasyonundan Adham Makhadmeh görev yapacak.

İki yıl önce UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalan 46 yaşındaki deneyimli hakem Slavko Vincic, 2026 Dünya Kupası organizasyonunda bugüne kadar üç maç yönetti. Bu karşılaşmalarda toplam yedi sarı ve bir kırmızı kart çıkaran Sloven hakem, pazar günü kariyerinin en önemli sınavlarından birine çıkacak.

Sloven hakem, turnuvanın son 32 turunda aldığı bir kararla da gündeme gelmişti. Ekvadorlu futbolcu Piero Hincapie ile Meksikalı rakibi arasında saha içinde yaşanan bir tartışma sırasında, Hincapie'nin ağzını kapatması üzerine Vincic oyunu durdurdu. Pozisyonu video inceleme sisteminde değerlendiren hakem, ardından Ekvadorlu oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etmişti.