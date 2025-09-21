Dev maç başlıyor! Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fenerbahçe Beko, Avrupa’nın köklü ekiplerinden Olimpia Milano ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 18.00’de başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbolseverler, bu dev mücadeleyi S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabilen Fenerbahçe Beko, Milano karşısında moral bulmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, AEK deplasmanında 102-102 biten mücadeleyi kazanmış, ancak diğer karşılaşmalarda Kızılyıldız, Galatasaray, Dubai ve Esenler Erokspor’a mağlup olmuştu.

Olimpia Milano ise formda bir görüntü çiziyor. İtalyan ekibi son beş karşılaşmasında Bayern Münih, Derthona ve Gran Canaria’yı yenerek dikkat çekti. Virtus Bologna’ya karşı aldığı mağlubiyetlere rağmen son dönemdeki performansı taraftarına umut veriyor.

