Dev maçta 139. randevu! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe bugün kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakip arasında 52 yıldır süren rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet sayılarında 55'e 44 üstünlüğü bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor.
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak
Ligde oynadığı 21 maçta 14 galibiyet ve 7 beraberlik alan Fenerbahçe, topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise aynı süreçte 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle elde ettiği 45 puanla 3. sırada bulunuyor.
52 YIL ÖNCE BUGÜN BAŞLAYAN REKABET
İki takım arasındaki rekabet, 13 Şubat 1974'te Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başladı. Bugün itibarıyla 52. yılını dolduran rekabette taraflar bugüne kadar 138 kez karşılaştı.
Bu müsabakalarda Fenerbahçe 55 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor 44 maçta kazanan taraf oldu. 39 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 181 gol atarken, Trabzonspor rakip fileleri 157 kez havalandırdı.
LİGDE 106. RANDEVU
Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde bugüne dek 105 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 44 galibiyet elde ederken, bordo-mavililer 27 kez 3 puana uzandı. 34 maçta ise eşitlik bozulmadı. Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 145 golüne, Trabzonspor 111 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.
FENERBAHÇE SON 4 MAÇI KAZANDI
Sarı-lacivertli ekip, son yıllarda rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu. Tamamı Süper Lig'de oynanan son 4 karşılaşmada Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor rekabetteki son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Kadıköy'de aldı. Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında çıktığı son 2 maçtan da 3-2'lik skorlarla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, rakibine karşı ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
İki takım arasında 7 Şubat 2015'te oynanan karşılaşmadan bu yana golsüz beraberlik yaşanmadı. Bu tarihten sonra oynanan 21'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 maçta da gol sesi çıktı. Bu seride Fenerbahçe 41 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 31 golle yanıt verdi.
Trabzonspor'un başına Mart 2025'te geçen Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 9. kez rakip olacak. 48 yaşındaki teknik adam, daha önce Kayseri Erciyesspor, İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başında çıktığı 8 maçta (7 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası) sarı-lacivertlilere karşı galibiyet elde edemedi. Tekke bu maçlarda 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco da Türkiye kariyerindeki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkmıştı. Yarınki mücadeleyle birlikte Tedesco ve Tekke 2. kez karşı karşıya gelecek.
DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE
Zorlu mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek.
Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. Halil Umut Meler, iki takım arasında son olarak 17 Mart 2024'te oynanan karşılaşmada düdük çalmış, o mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca