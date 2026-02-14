Dev maçta 139. randevu! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım arasında 7 Şubat 2015'te oynanan karşılaşmadan bu yana golsüz beraberlik yaşanmadı. Bu tarihten sonra oynanan 21'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 maçta da gol sesi çıktı. Bu seride Fenerbahçe 41 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 31 golle yanıt verdi.