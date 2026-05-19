Dev projeyi detaylarıyla anlattı! Aziz Yıldırım: "Önümüzdeki 10 yıla damga vuracağız"

Fenerbahçe’de haziran ayında yapılacak tarihi seçimli kongre öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden başkan adayı Aziz Yıldırım, Bursa’da adeta bir gövde gösterisine imza attı. Katıldığı özel etkinlikte Aziz Yıldırım'ı Bursa'daki etkinlikte 1200 kongre üyesi karşıladı. Büyük bir kalabalığın ve coşkunun hâkim olduğu salonda kongre üyelerine hitap eden Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün geleceğini inşa edecek kritik mesajlar verdi.

DEV STADYUM PROJESİ: "STADIMIZ TAHMİNİMCE 65 BİN KAPASİTELİ OLACAK"

Mevcut stadyumun modernizasyonu ve kapasitesinin büyütülmesi yönündeki projelerini üyelerle paylaşan Aziz Yıldırım, taraftarları heyecanlandıracak net adımları şu sözlerle aktardı:

"Stadyumun yenilenmesi ve kapasite artırımı için gerekli izinleri aldıktan sonra projeye başlayacağız. Bittiğinde stadımız tahminimce 65 bin kapasiteli olacak."

"ÖNÜMÜZDEKİ EN AZ 10 SENEYE DAMGA VURACAK"

Futbol takımının uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek için güçlü bir yönetim modeli hazırladıklarını belirten Yıldırım, kulübün yeni spor politikasını ve yönetim vizyonunu şu ifadelerle ilan etti:

"Bütün amacımız bu yıl şampiyon olabilmek. Çok değerli bir yönetim kurulu yapıyoruz. Bu yönetim kurulu önümüzdeki en az 10 seneye damga vuracak. Futbol aklı konusunda çok eski sporcularımızdan bir danışma kurulu olacak."

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI

Aziz Yıldırım: “Şampiyonlar Ligi elemelerine takım olarak hazır gireceğiz. Rahat olun, çalışıyoruz.” ifadelerini kaydetti. Yıldırım, önceliğinin iki santrafor transferi gerçekleştirmek olduğunu bildirdi: “Önceliğimiz iki tane santrfor almak. Çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda belki açıklarız!”