Devler Ligi’nde gecenin maçı! Atletico Madrid - Inter karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında erken final niteliğinde bir karşılaşma oynanacak. İspanyol devi Atletico Madrid, sahasında İtalyan futbolunun son dönemdeki en formda takımı Inter’i ağırlıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Devler Ligi’nde gecenin maçı! Atletico Madrid - Inter karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında fırtına gibi esen Christian Chivu'nun öğrencileri, geride kalan 4 maçın tamamını kazanarak 12 puan topladı ve averajla 3. sırada yer alıyor. İtalyan devi, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. 

Ev sahibi Atletico Madrid ise Diego Simeone yönetiminde beklentilerin altında kaldı. 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan İspanyollar, 20. sırada bulunuyor ve üst sıralara tırmanmak için mutlak galibiyet hedefliyor. Her iki takım da kendi liglerinde hafta sonunu mağlubiyetle kapatarak bu maça telafi gözüyle bakıyor.

MADRİD’DE MÜCADELE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye saati ile 23:00’te başlayacak olan dev mücadele, dijital yayın platformu tabii spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan hakem François Letexier yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Dev maç öncesinde teknik direktörlerin sahaya sürmeyi planladığı kadrolar şekillendi.

Ev sahibi Atletico Madrid’in sahaya J. Musso, J. Galan, J. Gimenez, D. Hancko, M. Ruggeri, T. Almada, Koke, P. Barrios, A. Baena, A. Sorloth ve J. Alvarez 11'i ile çıkması bekleniyor.

Konuk ekip Inter’in ise Y. Sommer, M. Akanji, F. Acerbi, A. Bastoni, C. Augusto, N. Barella, Hakan Çalhanoğlu, P. Sucic, F. Dimarco, M. Thuram ve L. Martinez 11'i ile mücadele etmesi öngörülüyor.

Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
GSS primlerinde şok artış: Gelir testi yaptırmayan daha fazla ödeyecekGSS primlerinde şok artış: Gelir testi yaptırmayan daha fazla ödeyecekEkonomi
inter atletico madrid
Günün Manşetleri
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Sahte profille tuzağa düşürüp 10 kat hesap ödettiler!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi!
İstanbul'da DEAŞ'e darbe
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama
Bakan Tekin’den dikkat çeken mesajlar
Çok Okunanlar
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat!
500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor 500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor
En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu! En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu!
Altın piyasasında sert yükseliş! Altın piyasasında sert yükseliş!
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural