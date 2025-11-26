Devler Ligi’nde gecenin maçı! Atletico Madrid - Inter karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında fırtına gibi esen Christian Chivu'nun öğrencileri, geride kalan 4 maçın tamamını kazanarak 12 puan topladı ve averajla 3. sırada yer alıyor. İtalyan devi, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

Ev sahibi Atletico Madrid ise Diego Simeone yönetiminde beklentilerin altında kaldı. 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan İspanyollar, 20. sırada bulunuyor ve üst sıralara tırmanmak için mutlak galibiyet hedefliyor. Her iki takım da kendi liglerinde hafta sonunu mağlubiyetle kapatarak bu maça telafi gözüyle bakıyor.

MADRİD’DE MÜCADELE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye saati ile 23:00’te başlayacak olan dev mücadele, dijital yayın platformu tabii spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan hakem François Letexier yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Dev maç öncesinde teknik direktörlerin sahaya sürmeyi planladığı kadrolar şekillendi.

Ev sahibi Atletico Madrid’in sahaya J. Musso, J. Galan, J. Gimenez, D. Hancko, M. Ruggeri, T. Almada, Koke, P. Barrios, A. Baena, A. Sorloth ve J. Alvarez 11'i ile çıkması bekleniyor.

Konuk ekip Inter’in ise Y. Sommer, M. Akanji, F. Acerbi, A. Bastoni, C. Augusto, N. Barella, Hakan Çalhanoğlu, P. Sucic, F. Dimarco, M. Thuram ve L. Martinez 11'i ile mücadele etmesi öngörülüyor.