Devler Ligi'nde 'Kusursuzların Savaşı'!: PSG-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Grupta oynadıkları 3 maçı da kazanan, 9 puana ve +10 averaja sahip iki dev, PSG ve Bayern Münih, grup liderliği için Paris'te kozlarını paylaşıyor. Son 5 resmi maçını kazanan Bayern ile 5 maçtır yenilmeyen PSG'nin bu kapışması, gecenin maçı olmaya aday!

DEV MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün saat 23.00'de tabii spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Hem PSG hem de Bayern Münih, oynadıkları 3 maçı da kazanarak 9'ar puana ulaştı ve gol averajları bile aynı (+10). Bu maç, gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantilemek ve liderlik koltuğuna tek başına oturmak için "6 puan" değerinde bir anlam taşıyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

PSG (4-3-3): L. Chevalier; A. Hakimi, Marquinhos, W. Pacho, Nuno Mendes; W. Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves; B. Barcola, S. Mayulu, Kvaratskhelia.

Bayern Münih (4-2-3-1): M. Neuer; K. Laimer, D. Upamecano, J. Tah, J. Stanisic; J. Kimmich, A. Pavlovic; M. Olise, S. Gnabry, L. Diaz; H. Kane.