Devler Ligi'nde nefesler tutuldu! Şampiyonlar Ligi'nde yarı final biletini hangi devler alacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları 14 ve 15 Nisan'da oynanacak. İlk maçlarda alınan sonuçların ardından yarı final bileti almak isteyen Avrupa'nın dev kulüpleri, telafisi olmayan zorlu 90 dakikalara çıkıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı zirveye tırmandı.

Avrupa'nın dev kulüpleri, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde yarı finale adını yazdırmak için sahaya çıkacak.

1 15
İlk karşılaşmalarda ortaya çıkan skorların ardından birçok eşleşme, nefes kesecek rövanş mücadelelerine ve büyük bir çekişmeye sahne olmaya hazırlanıyor.

2 15
LIVERPOOL SAHASINDA GERİ DÖNÜŞ PEŞİNDE

Gecenin en kritik mücadelelerinden birinde Liverpool, sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek. İlk maçı 2-0 kaybeden İngiliz ekibi, taraftarı önünde güçlü bir geri dönüşe imza atarak turu geçmeyi hedefliyor.

3 15
Zorlu karşılaşma öncesinde ev sahibi Liverpool'da Giovanni Leoni, Alisson, Wataru Endo ve Conor Bradley eksiklikleri ile dikkat çekiyor.

4 15
Konuk ekip PSG cephesinde ise Fabián Ruiz, Bradley Barcola ve Quentin Ndjantou bu kritik maçta forma giyemeyecek.

5 15
ATLETICO MADRİD AVANTAJINI KORUMAK İSTİYOR

Çeyrek finalin bir diğer önemli eşleşmesinde Atletico Madrid, Barcelona'yı ağırlayacak. İlk karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, elde ettiği skor avantajını koruyarak yarı finale yükselmek istiyor.

6 15
Tur şansını zora sokan Barcelona ise zorlu deplasmanda geri dönüş arayacak. Karşılaşma öncesi ev sahibi ekipte kart cezalısı Marc Pubill ile sakatlığı bulunan Jan Oblak kadroda yer alamayacak.

7 15
Barcelona'da ise Pau Cubarsí cezası, Raphinha ve Andreas Christensen sakatlıkları sebebiyle formalarından uzak kalacak.

8 15
ARDA GÜLER'Lİ REAL MADRİD MÜNİH'E KARŞI

Çarşamba gününün programında Bayern Münih ile milli oyuncumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid kozlarını paylaşacak.

9 15
İlk maçı 2-1 kazanan Alman devi, rövanş mücadelesi öncesinde önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Bayern Münih'e karşı Real Madrid, ilk maçtaki yenilgiyi telafi etmenin hesaplarını yapıyor.

10 15
Karşılaşma öncesinde Bayern Münih'te Leon Klanac, Lennart Karl ve Sven Ulreich eksikler listesinde bulunuyor.

11 15
Real Madrid'de ise cezalı Aurélien Tchouaméni ile sakatlıkları devam eden Thibaut Courtois ve Rodrygo görev yapamayacak.

12 15
ARSENAL TUR KAPISINI ARALADI

Çeyrek finalin son ayağında Arsenal, sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayacak. İlk maçı 1-0'lık skorla kazanan Londra temsilcisi, yarı final kapısını aralamış durumda.

13 15
Karşılaşma öncesinde İngiliz ekibinde Mikel Merino forma giyemeyecek.

14 15
Sporting Lizbon'da ise Luís Guilherme ile Fotis Ioannidis sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak.

15 15
