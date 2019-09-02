Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Sinciang'a dair her şey bu ekte!
Sinciang'a dair her şey bu ekte!
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Diagne, Club Brugge yolunda

Sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli futbolcunun kiralık transferi için Belçika temsilcisiyle görüşmelere başlandığını duyurdu

Diagne, Club Brugge yolunda

Galatasaray Kulübü, Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin transferi için Belçika temsilcisi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki santrafor, sezonun ilk yarısında 20, ikinci yarısında 10 kez olmak üzere toplamda 30 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.

Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #süper lig #mbaye diagne #Galatasaray #futbol #Club Brugge
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.