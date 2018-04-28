Kılıçdaroğlu: 15 vekile 'kumpası bozun' dedik
Kılıçdaroğlu: 15 vekile 'kumpası bozun' dedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 Mayıs'ta açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 Mayıs'ta açıklayacağız
CHP'den yeni açıklama: Salı önemli bir gün
CHP'den yeni açıklama: Salı önemli bir gün
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Diego Armando Maradona, görevinden ayrıldı

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Fujairah'ı üst lige taşıyamayan teknik direktör Diego Armando Maradona, görevinden ayrıldı.

Diego Armando Maradona, görevinden ayrıldı

Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, teknik direktörlüğünü üstlendiği Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Fujairah takımında başarılı olamayınca görevini bıraktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2. lig ekiplerinden El-Fujairah'ı üst lige çıkarmak amacıyla geçen yıl mayıs ayında göreve getirilen Maradona, amacına ulaşamadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Maradona'nın Khor Fakkan ile 1-1 berabere kalmasının ardından üst lige yükselme şansını yitiren El-Fujairah'daki görevini bıraktığı bildirildi.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Maradona, daha önce Arjantin Milli Takımı ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Vasl'da tecrübe ettiği teknik direktörlük görevlerinde de başarılı olamamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Diego Armando Maradona
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.