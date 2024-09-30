Dikembe Mutombo 58 yaşında hayatını kaybetti

NBA tarihinin en iyi savunmacıları arasında yer alan Dikembe Mutombo, 58 yaşında hayatını kaybetti. Basketbol dünyasının efsanelerinden olan ve Hall of Fame'e seçilen Mutombo’nun ölüm nedeni beyin kanseri olarak açıklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dikembe Mutombo 58 yaşında hayatını kaybetti
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NBA, acı haberi kamuoyuna duyururken, Mutombo’nun 18 yıllık kariyeri boyunca Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets formalarını terlettiğini hatırlattı. 2009’da basketbolu bırakan Mutombo, 4 kez NBA'in En İyi Savunmacısı seçilmiş ve 8 kez All-Star olma başarısı göstermişti.

2015 yılında Hall of Fame'e giren Mutombo, kariyerinde 9.8 sayı ve 10.3 ribaunt ortalamalarıyla dikkat çekti. 55 numaralı forması, Denver Nuggets ve Atlanta Hawks tarafından emekliye ayrılarak ölümsüzleştirildi. NBA Başkanı Adam Silver, yaptığı açıklamada "Mutombo, NBA'in en iyi savunmacılarından ve blok uzmanlarından biriydi. Saha dışında ise yardımseverliğiyle insanlara umut oldu" dedi.

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