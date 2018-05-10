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Diyarbakır'da 18 yıl sonra final heyecanı

Diyarbakır 18 yıl sonra ilk defa Türkiye Kupası Finali heyecanına ev sahipliği yapacak. Futbolseverler, bu akşam oynanacak Akhisarspor - Fenerbahçe karşılaşması için kente akın etti.. Terörün izlerinin silindiği Diyarbakır'da şehirde vatandaşlar dilediğince gezdi, sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu.

Diyarbakır'da 18 yıl sonra final heyecanı
Van'dan, Kütahya'dan, Akhisar'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, Erzurum'dan... Türkiye'nin dört bir yanından binlerce futbolsever Diyarbakır'a akın etti.

Diyarbakır, 18 yıl sonra Türkiye Kupası Finali heyecanına ev sahipliği yapacak.

Ziraat Türkiye Kupasında Akhisarspor - Fenerbahçe arasındaki final maçı, saat 20.30'da Diyarbakır'da oynanacak.

Yıldız şehirde terörün izi bile kalmadı. Akın akın Diyarbakır'a giden vatandaşlar kente adeta hayran kaldı.

Futbolseverler maç öncesi formalarıyla kentte tarihi ve kültürel mekânları gezdi.


ulusal.com.tr
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