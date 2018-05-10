Van'dan, Kütahya'dan, Akhisar'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, Erzurum'dan... Türkiye'nin dört bir yanından binlerce futbolsever Diyarbakır'a akın etti.
Diyarbakır, 18 yıl sonra Türkiye Kupası Finali heyecanına ev sahipliği yapacak.
Ziraat Türkiye Kupasında Akhisarspor - Fenerbahçe arasındaki final maçı, saat 20.30'da Diyarbakır'da oynanacak.
Yıldız şehirde terörün izi bile kalmadı. Akın akın Diyarbakır'a giden vatandaşlar kente adeta hayran kaldı.
Futbolseverler maç öncesi formalarıyla kentte tarihi ve kültürel mekânları gezdi.
ulusal.com.tr
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