Onlar Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "zeki çevik ve ahlaklı". Diyarbakır'da Ragbi sporu yapan kızlar Türkiye Turnuvasında ikinci oldu. Onlar aynı zamanda turnuvanın en centilmen takımı seçildi. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz.

Çalıştılar, sahada ter döktüler, en önemlisi kendilerine inandılar ve başardılar.



Diyarbakırlı kızlar, okullarının bahçesinde yaptıkları idmanla Türkiye Ragbi Turnuvası'nda ikinci oldu. Aynı zamana turnuvanın en centilmen takımı seçildi.



Takım tamamı köylerden gelen 14 kız öğrenci ile Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kuruldu.



Beden eğitimi öğretmeni Cengiz Ayar bütün imkansızlıklara rağmen öğrencileri çalıştırmaya başladı.



Kızların ailelerinden izin almak kolay olmadı. Onları önce öğrencilerin emeği ardından ise başarısı ikna etti.



Çocuklar turnuva için sadece iki ay çalışabildi. Buna rağmen yurt genelinde yapılan turnuvada ikincilik kazandı.



oplumsal cinsiyet ayrımına meydan okuyan küçük kızlar azimli. Şimdiki hedefleri ise milli takıma girmek.



Ragbi, iki takım arasında, oval bir topun el ve ayaklarla kontrol edilerek sayı yapılmasına dayalı takım oyunu.





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