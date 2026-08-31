Diyarbakır'da nefes kesen maç! Amedspor, son dakika golüyle Trabzonspor'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor, son dakikada attığı gol ile Trabzonspor'u 2-1 yendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Diyarbakır'da nefes kesen maç! Amedspor, son dakika golüyle Trabzonspor'u 2-1 yendi - Resim: 1

Süper Lig'de Amedspor, 90. dakikada Gift Orban'ın attığı golle Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

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Diyarbakır'da nefes kesen maç! Amedspor, son dakika golüyle Trabzonspor'u 2-1 yendi - Resim: 2

TRABZONSPOR'DA 4 SAKAT İSİM KADRODA YOKTU

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi ve Folcarelli karşılaşmada forma giymedi.

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Diyarbakır'da nefes kesen maç! Amedspor, son dakika golüyle Trabzonspor'u 2-1 yendi - Resim: 3

Maç öncesinde Diyarbakır Stadı çevresinde toplanan taraftarlar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

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Diyarbakır'da nefes kesen maç! Amedspor, son dakika golüyle Trabzonspor'u 2-1 yendi - Resim: 4

Yeşil-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlerdeki yerlerini alırken, stat çevresinde de maç heyecanı yaşandı.

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Diyarbakır'da nefes kesen maç! Amedspor, son dakika golüyle Trabzonspor'u 2-1 yendi - Resim: 5

Tribünlere Türkçe ve Kürtçe, "Sahada rakip, kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye" yazılı pankart asıldı.

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Diyarbakır'da nefes kesen maç! Amedspor, son dakika golüyle Trabzonspor'u 2-1 yendi - Resim: 6

Stattaki ekranda ise "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun" yazısı yer aldı.

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Trabzonspor amedspor