Diyarbakır'da nefes kesen maç! Amedspor, son dakika golüyle Trabzonspor'u 2-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor, son dakikada attığı gol ile Trabzonspor'u 2-1 yendi.
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Süper Lig'de Amedspor, 90. dakikada Gift Orban'ın attığı golle Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
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Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi ve Folcarelli karşılaşmada forma giymedi.
Maç öncesinde Diyarbakır Stadı çevresinde toplanan taraftarlar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi.
Yeşil-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlerdeki yerlerini alırken, stat çevresinde de maç heyecanı yaşandı.
Tribünlere Türkçe ve Kürtçe, "Sahada rakip, kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye" yazılı pankart asıldı.
Stattaki ekranda ise "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun" yazısı yer aldı.