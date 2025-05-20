Doğa harikası Zamantı Irmağı'nda kürek çektiler

Tomarza Geleneksel Zamantı Irmağı Sup Kano Festivali, çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce doğa severin katılımlarıyla gerçekleşti.

Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte şehirlerin bunaltıcı havasından uzaklaşmak için çevre il ve ilçelerden yüzlerce doğasever Tomarza ilçesine bağlı Böke ve Şıhbarak mahallesine geldi. Tomarza Kaymakamlığı, Zamantı Kano, Sup Akdeniz, Sup Ankara, Sevenx Kahramanmaraş Spor Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen programda doğaseverler; doğa harikası Zamantı Irmağı'nda suyun akışına doğru kürek çekti.

Kano yapmak için ailesi ve sevdikleri ile gelen vatandaşlar, sırayla Zamantı Irmağı'nda eğlenceli dakikalar geçirdi. Gün boyu süren etkinliklerde kimileri kanoya binerken kimileri ise ırmak kenarında piknik yaparak günlerini değerlendirdi.