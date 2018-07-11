Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez hayatını kaybetti. Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan Hakyemez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını türk basketboluna adadı... Önemli başarılara imza attı... Ancak yorgun kalbi yaşama tutunamadı... Türk basketbolu duayen ismini kaybetti... Doğan Hakyemez vefat etti.



Antalya'da ilk tedavisi yapılan Hakyemez'e doktorlar 4 kalp damarının tıkalı olduğu teşhisini koydu.



Tedavi sürdüğü sırada kalp krizi geçiren Doğan Hakyemez yoğun bakım servisine alındı.



Türk basketbolunun duayen isimlerinden olan Hakyemez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan Hakyemez, 68 yaşında hayatını kaybetti...



1950 doğumlu olan Hakyemez, Basketbol'a Ankara'da başladı. Efes Pilsen çatısı altında 3 şampiyonluk yaşadı. Eczacıbaşı'nda da 2 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. 1971 yılında İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımda yeraldı. Liglerde 7 bin 285, milli takımda bin 673 sayı kaydetti. Doğan Hakyemez, basketbolu bıraktıktan sonra, menajerliğe başladı. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye millî basketbol takımının menajerliğini yaptı.





GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk basketbolunun duayen ismi, eski oyuncumuz Doğan Hakyemez’in Antalya’da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Doğan Hakyemez’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk Basketbol Camiasına başsağlığı dileriz.



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