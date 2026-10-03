Doğu Perinçek'ten A Millî Takım'a destek çağrısı: "Yenilgilerden galibiyeti çıkartacağız!"

Tüm milleti milli takıma destek olmaya çağıran Perinçek, "Başarısızlıktan medet umanlar rakibin forvetine pas veriyor" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

"MİLLİ TAKIMA KARŞI YÜRÜTÜLEN KARA PROPAGANDA YENİLGİYE HİZMET EDER"

Milli takımın mücadelesinin tüm milletin ortak mücadelesi olduğunun altını çizen Perinçek, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletçe Görev Millî Takımı Ateşleyelim Millî Takımımıza güveniyoruz. Yenilgilerden galibiyeti çıkartacağız. Sahada emek veren, ter döken bütün futbolcularımızın ve teknik ekibin milletçe yanındayız. Mücadele bitmedi, devam ediyor ve önümüze bakıyoruz.

Millî takımımıza karşı yürütülen kara propaganda neye hizmet ediyor! Yapıcı olmayan ve Millî Takımın moralini yükseltmeyen her uygulama yanlıştır; yenilgiye hizmet eder. Millî Takımızın mücadelesi, bütün Milletin mücadelesidir.

Başarısı hepimizin başarısı olacaktır. Başarısızlıktan medet umanlar Millî Takımın rakiplerinin yanında konumlanıyor ve rakibin forvetine pas veriyorlar.

Sahada mücadele sürerken vargücümüzle Millî Takımı alkışlayacağız. “Haydi Bizim Çocuklar”, bütün millet sizin azim ve yeteneğinize güveniyor.

Doğu Perinçek Vatan Partisi Genel Başkanı"