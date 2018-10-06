Galatasaray'ın Antalyaspor'u yendiği maçta tek golü kaydeden orta saha oyuncusu Ryan Donk, "En önemlisi buradan üç puanla dönmekti, o yüzden çok mutluyuz." dedi.

Ryan Donk, Antalya Stadı'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil edip, forvette oynattığı Donk, şöyle konuştu:

"Öncelikle Sinan'ı tebrik ediyorum. İyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Tabii kolay değil iki stoperle boğuşmak. Sonra da hocamızın bir taktik değişikliği oldu. Beni ve Maicon'u forvete gönderdi. Öyle olduğu zaman biraz daha kafa toplarını kazanmaya başladık. Ben de fırsatı yakaladım. Gelen bir ortayı golle çevirdim. En önemlisi buradan üç puanla dönmekti, o yüzden çok mutluyuz."



Bir gazetecinin, Terim'in basın toplantısında "Ryan girdi Donk diye vurdu" diyerek golü tarif ettiğini hatırlatması üzerine, "İsmimden dolayı hocamız böyle bir şaka yapmıştır diye tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.