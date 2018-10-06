ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"

Donk: En önemlisi buradan üç puanla dönmekti

Galatasaray'ın Antalyaspor'u yendiği maçta tek golü kaydeden orta saha oyuncusu Ryan Donk, "En önemlisi buradan üç puanla dönmekti, o yüzden çok mutluyuz." dedi.

Donk: En önemlisi buradan üç puanla dönmekti

Ryan Donk, Antalya Stadı'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil edip, forvette oynattığı Donk, şöyle konuştu:
"Öncelikle Sinan'ı tebrik ediyorum. İyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Tabii kolay değil iki stoperle boğuşmak. Sonra da hocamızın bir taktik değişikliği oldu. Beni ve Maicon'u forvete gönderdi. Öyle olduğu zaman biraz daha kafa toplarını kazanmaya başladık. Ben de fırsatı yakaladım. Gelen bir ortayı golle çevirdim. En önemlisi buradan üç puanla dönmekti, o yüzden çok mutluyuz."

Bir gazetecinin, Terim'in basın toplantısında "Ryan girdi Donk diye vurdu" diyerek golü tarif ettiğini hatırlatması üzerine, "İsmimden dolayı hocamız böyle bir şaka yapmıştır diye tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #antalyaspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.