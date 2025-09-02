Donnarumma transferi resmileşti! Şampiyonlar Ligi fatihi, şimdi City’nin kalesinde!

Premier Lig devi Manchester City, kaleci transferinde önemli bir hamle yaptı. İngiliz kulübü, Paris Saint-Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İngiltere kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Manchester City, Gianluigi Donnarumma’nın Paris Saint-Germain’den transferini duyurmaktan mutluluk duyar. 26 yaşındaki İtalyan kaleci, kendisini 2030 yazına kadar Etihad Stadyumu’na bağlayan beş yıllık sözleşmeye imza attı."

PSG'DE BU SEZON FORMA GİYMEDİ

Bu sezon PSG ile henüz resmi maça çıkmayan Donnarumma, Fransız ekibinin kalesini geçtiğimiz yıl FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda 7 maçta korumuştu.

Profesyonel kariyerine Milan’da başlayan Gianluigi Donnarumma, İtalyan ekibinin kalesini tam 6 sezon boyunca korudu. Milan’da 251 maça çıkan başarılı file bekçisi, 2021-2022 sezonunda PSG’ye transfer oldu.

Paris ekibiyle 4 sezon geçiren Donnarumma, 161 maçta görev aldı. PSG ile 4 lig şampiyonluğu yaşayan İtalyan kaleci, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi kupasını da kaldırdı.

Milli takım düzeyinde de önemli başarılara imza atan Donnarumma, 2021 yılında İtalya Milli Takımı’yla Avrupa Şampiyonası’nı kazanarak adından söz ettirmişti.