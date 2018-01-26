Evkur Yeni Malatyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Matheus Doria Macedo, sağlık kontrolünden geçirildi.
Acıbadem Sports'taki sağlık kontrolünde 23 yaşındaki futbolcu, detaylı kan tetkiklerinin yapılmasının yanı sıra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Brezilyalı stoperin muayenesi akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Evkur Yeni Malatyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Matheus Doria Macedo, sağlık kontrolünden geçirildi.
Evkur Yeni Malatyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Matheus Doria Macedo, sağlık kontrolünden geçirildi.