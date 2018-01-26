'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
Dışişleri Bakanlığından Trump'ın Kudüs açıklamalarına tepki
Dışişleri Bakanlığından Trump'ın Kudüs açıklamalarına tepki
Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Erdoğan o isme canlı yayında teşekkür etti
Erdoğan o isme canlı yayında teşekkür etti

Doria, sağlık kontrolünden geçti

Evkur Yeni Malatyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Matheus Doria Macedo, sağlık kontrolünden geçirildi.

Doria, sağlık kontrolünden geçti

Evkur Yeni Malatyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Matheus Doria Macedo, sağlık kontrolünden geçirildi.

Acıbadem Sports'taki sağlık kontrolünde 23 yaşındaki futbolcu, detaylı kan tetkiklerinin yapılmasının yanı sıra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Brezilyalı stoperin muayenesi akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #futbol #Evkur Yeni Malatyaspor #Doria
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.