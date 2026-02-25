Dört büyüklerin yeni transferleri ne yaptı? İşte yabancı futbolcuların istatistikleri
Trendyol Süper Lig'de sezon başında büyük umutlarla kadrolara katılan yabancı yıldızların verimlilik karnesi netleşti. İşte Süper Lig'in yeni gol makineleri ve nefes kesen skor yarışının çarpıcı istatistikleri...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon takımlara dahil olan yabancı oyuncuların performansları incelendiğinde, Trabzonspor'un gol yükünü üstlenen Paul Onuachu verimlilik sıralamasında zirvenin sahibi oldu.
Bordo-mavili takımın hücum hattına doğrudan katkı sağlayan ve istikrarlı bir grafik çizen Nijeryalı santrfor, hem toplam gol sayısı hem de maç başına üretkenlik oranında diğer yeni transferleri geride bıraktı.
Onuachu, ligde forma giydiği 20 karşılaşmayı 17 gol ve 1 asistle tamamladı.
Listenin üst sıralarında Başakşehir ve Fenerbahçe'nin yeni transferleri de öne çıktı. Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Shomurodov, sahaya çıktığı 23 mücadelede 16 gol ve 4 asiste imza atarak takımına önemli bir katkı verdi.
Fenerbahçe'nin İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio ise skor üretimiyle dikkat çeken bir diğer isim oldu. Asensio, görev aldığı 19 karşılaşmada 11 gol atıp 8 de asist yaptı.
Sezon başında Karadeniz ekibine imza atan Arnavut oyuncu Ernest Muçi, oynadığı 20 maçta 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Gaziantep FK forması giyen golcü Mohamed Bayo ise 18 mücadelede rakip fileleri 10 kez havalandırırken, 1 de asist kaydetti.
Bordo-mavililerin bir diğer forveti Felipe Augusto, çıktığı 22 karşılaşmada takımına 10 gollük katkı sağladı.
Öte yandan Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, görev yaptığı 16 müsabakayı 9 gol ve 3 asistle bitirdi.