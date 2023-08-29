Dört Katalan İspanya Bisiklet Turu'nu 400 litre motor yağı dökerek sabote etmek istedi

İspanyol basınında yer alan haberlerde, 26 Ağustos'ta Barselona'dan başlayan ve 17 Eylül'de Madrid'de sona erecek La Vuelta'nın Katalonya etabını sabote etme hazırlığında olan 4 kişinin 27 Ağustos Pazar günü yakalandığı belirtildi.

Dört Katalan İspanya Bisiklet Turu'nu 400 litre motor yağı dökerek sabote etmek istedi
Dört Katalan İspanya Bisiklet Turu'nu 400 litre motor yağı dökerek sabote etmek istedi
Son Güncelleme:

 İspanya Bisiklet Turu'nun (La Vuelta) Katalonya etabını yola 400 litre motor yağı dökerek sabote etmek isteyen bir grup yakalandı.

Ayrılıkçı Katalan gruplara bağlı olan söz konusu 4 kişinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından şartlı serbest bırakıldığı ve "yol güvenliği, çevre kirliliği ve kamu düzenini bozan eylem" suçlarından tutuksuz yargılanacağı kaydedildi.

Dört Katalan İspanya Bisiklet Turu'nu 400 litre motor yağı dökerek sabote etmek istedi - Resim : 1

Diğer yandan İspanyol polisi, ayrılıkçı Katalanlar tarafından La Vuelta'ya yapılmak istenen sabote ile ilgili hazırlıkları gösteren bir video yayımladı.

Lleida kentinin Solsones ilçesi yakınlarında La Vuelta'nın geçeceği yolun üzerindeki bir köprüye plastik boru ile bir düzenek kuran 4 kişinin, 400 litre motor yağını köprüye yakın bir yere koydukları depodan boruyla yukarıdan yola dökmeyi planladıkları belirtildi.

Serdar Aziz ada yolcusuSerdar Aziz ada yolcusuSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok Okunanlar
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları
Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları
Vatandaşın kışa hazırlayacağı patlıcan, biber, kabak ve acur raflardaki yerini aldı!
Vatandaşın kışa hazırlayacağı patlıcan, biber, kabak ve acur raflardaki yerini aldı!
29 Ağustos'ta hava durumu nasıl olacak? Yağmur geliyor mu?
29 Ağustos'ta hava durumu nasıl olacak? Yağmur geliyor mu?
Beşiktaş'ın Berghuis ısrarı sürüyor!
Beşiktaş'ın Berghuis ısrarı sürüyor!
Öne Çıkanlar Türk mühendisler nanoteknoloji ile sahteciliğin önüne geçiyor - Ulusal Kanal Türk mühendisler nanoteknoloji ile sahteciliğin önüne geçiyor - Ulusal Kanal Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak! Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak!