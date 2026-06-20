Down Basketbol Milli Takımı dünya ikincisi oldu!

Organizasyondaki mücadelesine hızlı bir başlangıç yapan milli takım, parkeye çıktığı ilk maçta Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden 30-12'lik net bir skorla galip ayrılan ay-yıldızlılar, yarı final biletini aldı. Yarı final etabında ise ev sahibi Macaristan'ın karşısına çıkan milliler, üstün oyununu sürdürerek rakibini 29-11 yendi ve adını finale yazdırdı.

ŞAMPİYONLUK KIL PAYI KAÇTI

Şampiyonluk maçı için sahaya çıkan ekibin finaldeki rakibi Arjantin oldu. Turnuva boyunca gösterilen yüksek efor bu maçta da sürse de, sahadan 23-18 mağlup ayrılan milliler birinciliği kıl payı kaçırdı. Alınan bu sonucun ardından takım, turnuva sıralamasında ikinci basamakta yer alarak organizasyonu tamamladı.

Turnuvanın sona ermesi ve derecelerin netleşmesinin ardından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, alınan sonuca ilişkin resmi bir değerlendirmede bulundu. Madalya coşkusunun hemen ardından süreci özetleyen Aydın'ın açıklaması kelimesi kelimesine şu şekilde: "Macaristan’da ülkemizi başarıyla temsil eden Down Basketbol Milli Takımımızı, teknik ekibimizi ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımız turnuva boyunca büyük bir özveri ve mücadele ortaya koydu. Elde edilen dünya ikinciliği hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır"