Down Sendromlu Futsal A Millî takımımız Avrupa Şampiyonasında üçüncü oldu. Sporcularımız Atatürk Havalimanında Türk bayrağı ve çiçeklerle karşılandı.

Dünyada ilk kez düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Futsal Şampiyonası'nda millilerimiz üçüncü oldu. İtalya'nın Terni kentinde düzenlenen şampiyonadan bronz madalya ile dönen ay-yıldızlı sporcularımız, çiçeklerle karşılandı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, ilk şampiyonadan başarıyla döndükleri için mutlu.



Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Mustafa Demirdağ, sınırlı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.



Kaleci Volkan Yavuzaslan da Türkiye'ye en iyi kaleci ünvanıyla dönmenin gururunu yaşıyor.



Down sendromlu A-milliler, tezahüratlarla havalimanından ayrıldı.



