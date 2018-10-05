Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 6 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in Madeira Adası'nda başlayan şampiyonada Dilara Çevik, disk atma branşında 13,88 metrelik derecesiyle dünya şampiyonu olurken, çekiç atmada ise kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.



Milli sporcu Ali Topaloğlu, gülle atmada 10,04 metre ile altın madalya, disk atmada ise 25,77 metrelik derecesiyle gümüş madalya elde etti.



Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Benay Balcı ve Merve Peker'den oluşan milli takım, gümüş madalya aldı.



Erman Çetiner ile Enes Yılmaz'dan oluşan Erkek Milli Takımı ise organizasyonda bronz madalya kazandı.



Şampiyona, 7 Ekim Pazar günü yapılacak müsabakalarla sona erecek.



Bu arada şampiyona öncesi Uluslararası Down Sendromlular Dünya Federasyonu (IAADS) Yönetim Kurulu seçimi yapıldı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi, katılımcı ülkelerin büyük desteği ile IAADS'nin yönetim kurlu üyeliğine 4 yıllığına seçildi.