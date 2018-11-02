Dev derbi olaylı bitti. Galatasaray, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Son düdükle birlikte saha karıştı. Maç öncesinde bir kişinin de kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği karşılaşmada tatsız görüntüler ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda 1, Sarı-lacivertlilerde 2 futbolcu kırmızı kart gördü. Basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hedefinde hakem vardı.

Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması gergin bitti. Maç 2-2 sonuçlandı ancak skordan daha çok futbola yakışmayan bu görüntüler akılda kaldı.



Süper Lig'in 11'in haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Türk Telekom Arena'daki maç tatsız başladı. Fenerbahçeli taraftar Koray Şener kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.



İkinci yarıda yeşil sahada mücadele sertleşti. Bitiş düdüğü ile birlikte ortalık karıştı.



Derbi müsabakasında tam 4 gol geldi. Ev sahibi ekibin gollerini 31'inci dakikada Ryan Donk ve 50'nci dakikada Martin Linnes kaydederken, deplasman ekibinin gollerini 66'ncı dakikada penaltıdan Mathieu Valbuena ve 72'nci dakikada Jailson attı.



Maç içinde Fenerbahçeli Roberto Soldado ile Galatasaraylı Younès Belhanda arasındaki tartışma olayların fitilini ateşledi.



Son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Jailson'un Belhanda'ya tokat atmasının ardından gerginlik tavan yaptı. Derbisi sonrası VAR incelemesine gidildi. Ve Papa Ndiaye, Jailson ve Soldado kırmızı kart, Belhanda sarı kartla cezalandırıldı.



Maç sonu basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ateş püskürdü. "Hakkımı helal etmiyorum" dedi. Hedefinde maçın hakemi Fırat Aydınus vardı.



Derbinin en açı olayı ise Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in hayatını kaybetmesi oldu. Fenerbahçe'nin başkan vekili Semih Özsoy da bu konuya değindi.



Sarı-lacivertli futbolcular Şener'in kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.





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