Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Hindistan ile Pakistan arasındaki buzları eriten rekabet

Hindistan ile Pakistan arasında askeri, siyasi ve sportif alanlarda yıllardır süren gerilimin aksine erkekler cirit atmada yarışan iki ülkenin sporcuları Neeraj Chopra ve Arshad Nadeem'in girdiği dostane rekabet şampiyonaya damga vurdu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun dikkati çeken mücadelelerinden biri de erkekler cirit atmada gerçekleşti.

Hindistan ile Pakistan arasında yıllardır süren gerilim, bu defa yerini cirit atmada madalya mücadelesi veren iki ülke sporcusunun Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki dostane rekabetine bıraktı.

ALTIN MADALYA HİNT SPORCUNUN

Erkekler cirit atmada 88,17 metre mesafeye ulaşan Hint sporcu Neeraj Chopra, Pakistanlı Arshad Nadeem'i geride bırakarak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Geçen yıl ABD'de düzenlenen organizasyonda gümüş madalya alan son olimpiyat şampiyonu Chopra, Hindistan'a şampiyona tarihindeki ilk altın madalyasını getirdi.

Şampiyona tarihinde üç madalyası bulunan Hindistan, diğer derecesini ise Paris 2003'te Anju Bobby George'un kadınlar uzun atlamadaki bronz madalyası ile elde etti.



PAKİSTAN'IN ORGANİZASYONDAKİ İLK MADALYASI

Pakistanlı Arshad Nadeem, Budapeşte'deki 87,82 metrelik atışıyla erkekler cirit atmada gümüş madalya aldı.

Dirsek ve diz sakatlıklarını atlatarak katıldığı organizasyonda bireysel anlamda sezonun en iyi derecesine imza atan Nadeem, ülkesine şampiyona tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.



İKİ SPORCU BİRLİKTE POZ VERDİ

Neeraj Chopra ve Arshad Nadeem, iki ülkenin özellikle kriket sahalarında yaşadığı gerilimin aksine müsabakanın ardından pistte dostane tavırlar sergiledi.

Chopra, madalya seremonisinin ardından pistteki kutlamalar esnasında Nadeem'i birlikte fotoğraf çektirmek için yanına davet etti. İki sporcu yan yana gelerek objektiflere poz verdi.

Nadeem ise yarışmanın ardından yaptığı açıklamada Chopra'yı elde ettiği başarı için kutlayarak iki ülkenin podyumun ilk iki basamağında yer almasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.