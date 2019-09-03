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Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 6 madalya

Güney Kore'de düzenlenen şampiyonada Ömer Atar, Berkin Aras ve Alperen Alkan 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi

Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 6 madalya

Türkiye, Güney Kore'de 15'incisi düzenlenen Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
24 ülkeden, 68 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye'yi Ömer Atar, Berkin Aras ve Alperen Alkan temsil etti.
Şampiyonaya kendi imkanlarıyla katılan Türk sporcular 4 gün süren organizasyondaki 9 müsabakada mücadele etti. Türk sporcular, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, Türkiye'ye döndü.
Türk sporcuların elde ettikleri başarıların kategorileri şöyle:
Berkin Aras (Altın madalya):
Kore stili tekli atış dalında
Kore stili ikili atış dalında
Kore stili çoklu atış dalında.

Ömer Atar (Gümüş madalya):
Kore stili ikili atış dalında genel klasman ikinciliği.

Alperen Alkan (Bronz madalya):
Kazak stilinde
Kabak stilinde.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ömer Atar #Güney Kore #Berkin Aras #Alperen Alkan
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