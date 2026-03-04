Dünya basını bu iddiayı konuşuyor: Arda Turan efsanesi olduğu kulübe geri mi dönüyor?

Eyüpspor'daki başarılı performansının ardından sezon başında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, yeni takımında dikkat çekici bir grafik çiziyor. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde topladığı 41 puanla lider konumda bulunuyor.

Takım, 32 puana sahip ezeli rakibi Dinamo Kiev'in 9 puan önünde yer alıyor. Ligdeki diğer yakın takipçilerden LNZ'nin 38, Polesiye Jıtomır'in ise 36 puanı bulunuyor. Ukrayna ekibi ligdeki liderliğinin yanı sıra Avrupa arenasındaki mücadelesine de UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor.

SİMEONE'NİN YERİNE İLK SIRADA

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile sergilediği bu performans, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini çekti. İspanyol basın organı Fichajes'te yayınlanan habere göre; Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin sezon sonunda görevinden ayrılması bekleniyor.

Haberde, Atletico Madrid yönetiminin Simeone'den boşalacak koltuk için arayışlara başladığı ve yeni teknik adamın en az Simeone kadar iyi olmasını, ayrıca kulübün DNA'sını yakından tanımasını şart koştuğu belirtildi. Bu kriterler doğrultusunda, takımın eski yıldızlarından Arda Turan'ın teknik direktörlük görevi için en güçlü adaylardan biri olduğu öne sürüldü.

İSPANYOL BASININDAN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid forması giyen ve o dönemde taraftarlarla güçlü bir bağ kuran Arda Turan'ın geri dönüş ihtimali, İspanyol devinin taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. İspanyol medyası, genç teknik adamın adaylığını değerlendirirken kendisini "Kişiliği, cesur karakteri, hücum odaklı tarzıyla" şeklinde tanımladı. Kulübün efsaneleri arasında yer alan Turan'ın, adaylar arasında en çok heyecan yaratan isim olduğu vurgulandı.