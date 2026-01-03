Dünya Dart Şampiyonası Finali bu akşam! Karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Dart Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Yarı finalde sergilenen destansı performansların ardından, üst üste üçüncü kez finale yükselen Luke Littler ile tarihinin en iyi maçlarından birini çıkaran Gian van Veen şampiyonluk için bu akşam sahne alıyor.

Dünya Dart Şampiyonası Finali bu akşam! Karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Dart Şampiyonası'nda sona gelindi. Londra'daki Alexandra Palace'ta düzenlenecek büyük finalde Luke Littler ile Hollandalı Gian van Veen kozlarını paylaşacak.

Nefeslerin tutulacağı şampiyonluk mücadelesi 3 Ocak Cumartesi günü (bugün) saat 19:30'da Sky Sports Darts ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LITTLER TARİHE GEÇTİ

Finalin iddialı ismi Luke Littler, yarı finalde Ryan Searle'ı 6-1'lik net bir skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. 'The Nuke' lakaplı oyuncu, bu galibiyetle birlikte son üç yılda üçüncü kez dünya finaline yükselme başarısı gösterdi. Littler, bu sahnede daha önce sadece ilk katıldığı 2024 finalinde Luke Humphries'e kaybetmişti. Genç yıldız; Dennis Priestley, Phil Taylor ve Gary Anderson'ın ardından üst üste üç dünya finaline ulaşan dördüncü oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

YARI FİNALDE UNUTULMAZ ŞOV

Finalin diğer ismi Gian van Veen ise şampiyonaya üçüncü katılımında ilk kez finale yükseldi. Hollandalı oyuncu, yarı finalde Gary Anderson'ı 6-3 mağlup ederek destansı bir zafere imza attı. Kazananı belirlemek için dokuz set süren mücadele, turnuvanın son dört yılındaki yarı finaller arasında en uzun süren maç olarak kayıtlara geçti. Van Veen, 4-1 öne geçtiği maçta Anderson'ın geri dönüş çabasına rağmen sağlam duruşunu koruyarak maçı tamamlamayı başardı.

"TANRI'DAN GELEN BİR DART SETİ"

Van Veen ve Anderson arasındaki yarı final mücadelesinin beşinci seti ise dart tarihine geçecek anlara sahne oldu. Sky Sports Darts yorumcusu Wayne Mardle tarafından "Tanrı'dan gelen bir dart seti" olarak nitelendirilen bu bölümde; iki 170'lik bitiriş, bir 10'luk, bir 11'lik ve iki 12'lik atış gerçekleşti. Şimdiye kadar görülen en etkileyici şovlardan biri olarak tanımlanan bu performans, final öncesi beklentileri zirveye taşıdı.

