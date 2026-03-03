Dünya devlerine kafa tuttular: Avrupa'nın en golcü ikilileri listesinde Süper Lig yıldızları!
2025/26 sezonunda Avrupa'nın en büyük 10 liginde forma giyen en skorer ikililer listesi belli oldu. Bayern Münih'in zirvede yer aldığı listeye Süper Lig'den Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin golcüleri de adını yazdırdı.
Avrupa'nın en büyük 10 liginde 2025/26 sezonu maçları devam ederken, takımların skor yükünü çeken hücum oyuncularının istatistikleri şekillendi.
Süper Lig temsilcileri de bu prestijli listede yer almayı başardı.
İşte Avrupa'nın en golcü ikilileri:
1. Bayern Münih: Harry Kane (30) ve Luis Diaz (13) - Toplam 43 gol
2. Sporting: Luis Suarez (22) ve Pedro Gonçalves (10) - Toplam 32 gol
3. Real Madrid: Kylian Mbappe (23) ve Vinicius Junior (9) - Toplam 32 gol
4. Manchester City: Erling Haaland (22) ve Phil Foden (7) - Toplam 29 gol
5. Trabzonspor: Paul Onuachu (18) ve Ernest Muci (10) - Toplam 28 gol
6. Feyenoord: Ayase Ueda (18) ve Anis Hadj Moussa (8) - Toplam 26 gol
7. Barcelona: Lamine Yamal (13) ve Ferran Torres (12) - Toplam 25 gol
8. Braga: Rodrigo Zalazar (13) ve Ricardo Horta (12) - Toplam 25 gol
9. Brentford: Igor Thiago (18) ve Kevin Schade (7) - Toplam 25 gol
10. Fenerbahçe: Anderson Talisca (13) ve Marco Asensio (11) - Toplam 24 gol