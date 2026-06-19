Dünya futbolunu sarsan dava: Fas Milli Takımı Kaptanı Achraf Hakimi tecavüz suçlamasıyla yargılanacak
Fransız savcılığı, Paris Saint-Germain forması giyen Fas Milli Takımı Kaptanı Achraf Hakimi'nin tecavüz suçlamasıyla yargılanacağını doğruladı. Cuma günü İskoçya ile oynanacak Dünya Kupası maçı öncesi hakkındaki iddiaları reddeden 27 yaşındaki futbolcunun davasının başlama tarihi henüz netleşmedi.
Savcılık makamının onayladığı yargılama süreci, bir kadının 2023 yılında 24 yaşındayken Hakimi'yi Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde kendisine tecavüz etmekle suçlamasıyla başladı.
Paris'in batı banliyölerinden Nanterre'deki savcılık, bu suçlamanın ardından Mart 2023'te olayla ilgili bir ön soruşturma başlattı. Soruşturma hakimi, elde edilen bulgular doğrultusunda Şubat 2026'da bir duruşma emri verdi.
Fransız medyasında yer alan haberlere göre, davanın düşürülmesi için son bir itirazda bulunan Hakimi'nin bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.
"ÜNLÜ OLMASAYDIN BU DAVA AÇILMAZDI"
Hakkındaki suçlamaları en başından beri tutarlı bir şekilde reddeden Hakimi, Cuma günü (TSİ 23:00) İskoçya'ya karşı oynanacak ikinci Dünya Kupası maçında takımını kaptan olarak sahaya çıkarmaya hazırlanıyor.
Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir açıklama yapan deneyimli savunma oyuncusu iddialara doğrudan yanıt verdi.
Hakimi cuma günü sosyal medyada, "Adalet sistemi gözlerimin içine baktı ve 'Eğer ünlü olmasaydın, böyle bir dava asla açılmazdı' dedi" diye yazdı.
"Yıllarca sessiz kalmayı tercih ettim. Onurumu korumanın, sabırlı olmanın ve adalet sistemine güvenmenin doğru kararların verilmesini sağlayacağına inanıyordum. Bugün, bana ait olmayan bir hikaye, ailemin, hayatımın ve her şeyden önemlisi gerçeğin pahasına anlatılıyor. Bazen kolay bir hedef haline geldiğimi hissediyorum. Bu duruşmayı ilk günden beri bekliyordum. Ve şimdi heyecanla bekliyorum. Sonunda konuşabileceğim."
Yargılama kararının kesinleşmesinin ardından davacı taraf da hukuki sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Davacı avukatı Rachel-Flore Pardo yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Üç yıldan fazla süren hukuki süreçten sonra ve müvekkilimin, kendi görüşüne göre, Achraf Hakimi'nin savunması tarafından iftiraya uğrayıp karalanmasının ardından, bu karar ona rahatlama ve umut getiriyor. Adalet sistemi tarafından dinlendiği ve yargılanma hakkına sahip olacağı için rahatladım. Umarım bu dava diğer kadınlara yardımcı olur ve erkek futbolu dünyası da dahil olmak üzere cinsel şiddeti çevreleyen inkâr ve cezasızlık duvarını daha da zayıflatır."
Davanın ne zaman görüleceği belirsizliğini korurken, bu hukuki durumun Hakimi'nin Dünya Kupası kariyerini doğrudan etkileme ihtimali bulunuyor.
Fas, grup aşamasındaki üç maçını da takımın şu an bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak. Ancak Fas'ın eleme turlarına yükselmesi ve maçların Amerika Birleşik Devletleri dışında planlanması halinde Hakimi'nin Kanada veya Meksika'ya girişinde ciddi zorluklar yaşanabilir.
Kanada hükümetinin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, "suç işlemiş veya suçtan hüküm giymiş" herhangi bir kişinin ülkeye girişinin reddedilebileceği açıkça belirtiliyor.
Mevcut Dünya Kupası formatında turnuva, çeyrek final aşamasına kadar üç ortak ev sahibi ülkede düzenlenecek, çeyrek finalden sonraki süreç ise tamamen ABD'de gerçekleştirilecek.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA AYNI KADERİ YAŞAMIŞTI
BBC Sport'a göre, Hakimi'nin olası vize problemi için en somut emsal geçtiğimiz hafta Gana Milli Takımı'nda yaşandı. Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey, Dünya Kupası'nın ortak ev sahiplerinden Kanada'ya girişine izin verilmediği için ülkesinin Panama ile oynadığı açılış maçında forma giyemedi. 32 yaşındaki Partey, 2020 ile 2022 yılları arasında dört farklı kadın tarafından kendisine yöneltilen yedi tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasının tamamında masum olduğunu savunuyor. Partey'nin yargılanma sürecinin önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.
Hukuki sorunlarla gündemde olan Hakimi, Fas futbol tarihinin en önemli figürlerinden biri konumunda. İlk uluslararası maçına 2016 yılında henüz 17 yaşındayken çıkan futbolcu, Fas Milli Takımı'nın formasını bugüne kadar 97 kez terletti. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale ulaşarak bunu başaran ilk Afrika ülkesi olan Fas takımının başarısında kilit rol oynadı.
Kulüp kariyerinde de zirvede yer alan savunma oyuncusu, 2021 yılında Inter Milan'dan Paris Saint-Germain'e transfer oldu. PSG formasıyla geçirdiği süre boyunca, son iki sezonda üst üste kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da dahil olmak üzere toplam 13 kupa kaldırma başarısı gösterdi.