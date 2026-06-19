Dünya futbolunu sarsan dava: Fas Milli Takımı Kaptanı Achraf Hakimi tecavüz suçlamasıyla yargılanacak

Yargılama kararının kesinleşmesinin ardından davacı taraf da hukuki sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Davacı avukatı Rachel-Flore Pardo yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Üç yıldan fazla süren hukuki süreçten sonra ve müvekkilimin, kendi görüşüne göre, Achraf Hakimi'nin savunması tarafından iftiraya uğrayıp karalanmasının ardından, bu karar ona rahatlama ve umut getiriyor. Adalet sistemi tarafından dinlendiği ve yargılanma hakkına sahip olacağı için rahatladım. Umarım bu dava diğer kadınlara yardımcı olur ve erkek futbolu dünyası da dahil olmak üzere cinsel şiddeti çevreleyen inkâr ve cezasızlık duvarını daha da zayıflatır."