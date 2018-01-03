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Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası

Şampiyonanın ilk gününde Genç Erkek Milli Takımı, Yeni Zelanda'ya 5-4 yenilirken, Genç Kadın Milli Takımı, Polonya'yı 8-3 yendi

Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası

 Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası, Finlandiya'da başladı.
Lohja kentinde düzenlenen ve 10 Ocak Çarşamba gününe kadar sürecek şampiyonada, 22 kadın ve 23 erkek olmak üzere 45 takım mücadele edecek.
Genç Erkek Milli Curling Takımı, ilk maçında Yeni Zelanda'ya 5-4 yenilirken, Genç Kadın Milli Curling Takımı, Polonya'yı 8-3'lük skorla geçti.

Şampiyonada gruplar şöyle:
Kadınlar:
A Grubu: Avustralya, Çekya, İngiltere, Macaristan, İtalya, Norveç, Romanya
B Grubu: Estonya, Finlandiya, Letonya, Polonya, İspanya, Slovenya, Türkiye
C Grubu : Avusturya, Çin, Danimarka, Almanya, Japonya, Kazakistan, Yeni Zelanda, Slovakya

Erkekler:
A Grubu: Avustralya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Slovenya
B Grubu: Danimarka, Macaristan, Japonya, Kazakistan, Hollanda, Yeni Zelanda, Polonya, Türkiye
C Grubu : Avusturya, Çin, Çekya, İngiltere, Hong Kong, Letonya, Rusya, Slovakya


Kaynak: AA
Etiketler; #Genç Kadın Milli Curling Takımı #Genç Erkek Milli Curling Takımı #finlandiya #Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası #Curling
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