Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası, Finlandiya'da başladı.
Lohja kentinde düzenlenen ve 10 Ocak Çarşamba gününe kadar sürecek şampiyonada, 22 kadın ve 23 erkek olmak üzere 45 takım mücadele edecek.
Genç Erkek Milli Curling Takımı, ilk maçında Yeni Zelanda'ya 5-4 yenilirken, Genç Kadın Milli Curling Takımı, Polonya'yı 8-3'lük skorla geçti.
Şampiyonada gruplar şöyle:
Kadınlar:
A Grubu: Avustralya, Çekya, İngiltere, Macaristan, İtalya, Norveç, Romanya
B Grubu: Estonya, Finlandiya, Letonya, Polonya, İspanya, Slovenya, Türkiye
C Grubu : Avusturya, Çin, Danimarka, Almanya, Japonya, Kazakistan, Yeni Zelanda, Slovakya
Erkekler:
A Grubu: Avustralya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Slovenya
B Grubu: Danimarka, Macaristan, Japonya, Kazakistan, Hollanda, Yeni Zelanda, Polonya, Türkiye
C Grubu : Avusturya, Çin, Çekya, İngiltere, Hong Kong, Letonya, Rusya, Slovakya
Şampiyonanın ilk gününde Genç Erkek Milli Takımı, Yeni Zelanda'ya 5-4 yenilirken, Genç Kadın Milli Takımı, Polonya'yı 8-3 yendi
Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası, Finlandiya'da başladı.
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