Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda ikinci oldu.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen şampiyonada, 22 kadın ve 23 erkek olmak üzere 45 takım mücadele etti.
Şampiyonada B Grubu'nda Estonya, Finlandiya, Letonya, Polonya, İspanya ve Slovenya ile mücadele eden Genç Kadın Milli Takımı, daha sonra Macaristan'ı 7-5 ve Letonya'yı 9-2 yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda Norveç'i 3-2 mağlup eden milliler, finalde Çin'e 4-2 kaybetti ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Şampiyonada Danimarka, Macaristan, Japonya, Kazakistan, Hollanda, Yeni Zelanda ve Polonya ile mücadele eden Genç Erkek Milli Takımı ise dereceye giremedi.
Genç Kadın Milli Takımı, organizasyonu ikinci sırada tamamladı
Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda ikinci oldu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.