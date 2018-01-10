Genç Kadın Milli Takımı, organizasyonu ikinci sırada tamamladı

Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda ikinci oldu.



Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen şampiyonada, 22 kadın ve 23 erkek olmak üzere 45 takım mücadele etti.



Şampiyonada B Grubu'nda Estonya, Finlandiya, Letonya, Polonya, İspanya ve Slovenya ile mücadele eden Genç Kadın Milli Takımı, daha sonra Macaristan'ı 7-5 ve Letonya'yı 9-2 yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda Norveç'i 3-2 mağlup eden milliler, finalde Çin'e 4-2 kaybetti ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.



Şampiyonada Danimarka, Macaristan, Japonya, Kazakistan, Hollanda, Yeni Zelanda ve Polonya ile mücadele eden Genç Erkek Milli Takımı ise dereceye giremedi.