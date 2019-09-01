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Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

Serbest Güreş Milli Takımı'nın şampiyona öncesindeki son hazırlık kampı Ankara'da başladı

Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14 Eylül'de başlayacak şampiyona için son hazırlıklarına Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde başladı.

Millilerin kampını ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son hazırlık kampı öncesinde kurban kesilerek dua edildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz'ın da hazır bulunduğu kampta milli sporcuların son derece hırslı ve istekli olmaları dikkati çekti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Güreş Federasyonu #Serbest Güreş Milli Takımı #güreş #dünya güreş şampiyonası
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