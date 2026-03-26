Dünya Kupası biletine son adım: Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı final mücadelesinde bugün İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Romanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı final mücadelesinde bugün İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma TV 8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ay-yıldızlılar, bu kritik maçı kazanarak hem play-off finaline yükselmeyi hem de turnuva biletine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
DÜNYA KUPASI YOLUNDAKİ İHTİMALLER VE RAKİPLER
Milliler, Romanya'yı elemesi durumunda play-off turu finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda mücadele edecek. Türkiye, Romanya'ya mağlup olması halinde ise Slovakya - Kosova maçının kaybedeniyle bir hazırlık maçı yapacak.
Play-off aşamasının başarıyla tamamlanması ve FIFA Dünya Kupası biletinin alınması durumunda Türkiye; turnuvada D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak.
A Milli Futbol Takımı bu aşamaya, Avrupa elemeleri E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile oynadığı maçlar sonucunda geldi. Türkiye grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.
ROMANYA İLE 27. RANDEVU
Türkiye ve Romanya milli takımları, yarın akşamki maçla birlikte 27. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında bugüne kadar oynanan 10'u resmi, 16'sı özel toplam 26 maçta Romanya 14 kez sahadan galip ayrılırken, Türkiye rakibini 5 kez mağlup etti. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda millilerin attığı 24 gole, Romanya 49 golle karşılık verdi. İki ekip son olarak 9 Kasım 2017 tarihinde Romanya'da bir hazırlık maçında karşılaşmış ve Türkiye müsabakayı 2-0 kaybetmişti.
Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğunda, geçmişte A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ta da görev alan Mircea Lucescu oturuyor.
Romanya'nın aday kadrosunda ayrıca Türkiye liglerinde forma giyen Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Deian Sorescu (Gaziantep FK) ve Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor) da yer alıyor.
A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası'na katılmaya bugüne dek 1950, 1954 ve 2002 yıllarında olmak üzere toplam 3 kez hak kazandı. Ancak milliler, 1950 yılındaki turnuvada finansal sorunlar nedeniyle yer alamadı ve organizasyona sadece 2 kez katılabildi.
Türkiye, Dünya Kupası'nda son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada boy gösterdi. Bu organizasyonda dünya 3.'sü olarak tarihinin en iyi derecesini elde eden ay-yıldızlılar, önce Romanya engelini aşıp ardından Slovakya - Kosova eşleşmesinden gelecek takımı geçerek 24 yıllık turnuva hasretini dindirmek istiyor.
MİLLİLERİN 648., MONTELLA'NIN 30. SINAVI
Türkiye, Romanya karşılaşmasıyla tarihinde 648. maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar bugüne kadar 360'ı resmi, 287'si özel olmak üzere toplam 647 müsabaka oynadı.
Kırmızı-beyazlı takım geride kalan bu maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 255 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 mağlubiyet aldı. Oynanan karşılaşmalarda rakip filelere 895 gol gönderilirken, kalede 926 gole engel olunamadı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella ise A Milli Futbol Takımı'nın başında 30. maçında görev alacak. İtalyan teknik adam yönetiminde bugüne kadar 22'si resmi, 7'si özel 29 maça çıkan milliler, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.
DOLMABAHÇE'DE 71. MAÇ HEYECANI
Müsabaka, A Milli Futbol Takımı'nın Dolmabahçe'deki 71. maçı olarak kayıtlara geçecek. Milliler, 2016 yılında açılan Beşiktaş Park'ta 4. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, stadyumun önceki adı olan İnönü Stadyumu'nda ise 67 maç oynamıştı. Türkiye, Dolmabahçe'de bugüne kadar yaptığı toplam 70 müsabakada 30 galibiyet, 18 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.
Türkiye ile Romanya arasında oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Bastien olacak.
Maç öncesinde milli takım kampında sağlık durumları yakından takip edilen oyuncular bulunuyor. Ağrıları olan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in karşılaşmadaki durumu yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kenan, Barış Alper
Romanya: Popescu, Rațiu, Dragușin, Ghița, Bancu, Screciu, Dragomir, Tanase, Baiaram, Man, Birligea