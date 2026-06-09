Dünya Kupası hakemine giriş yasağı! ABD'ye alınmayan hakem kadrodan çıkarıldı

Dünya Kupası finallerinde görev alarak ülkesi adına bir ilki gerçekleştirmesi beklenen Omar Artan'ın turnuva serüveni, Amerika Birleşik Devletleri sınır kapısında sona erdi. 2025 Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) yılın erkek hakemi ödülünün sahibi olan başarılı hakem, turnuva mesaisi için gittiği Miami Uluslararası Havalimanı'nda engellendi.

ABD göçmenlik yetkilileri, hakemin ülkeye neden alınmadığına ve sınır dışı edildiğine dair herhangi bir resmi gerekçe sunmadı. Gerekçe gösterilmese de Somali, Başkan Donald Trump yönetimi tarafından uygulanan seyahat yasağı listesindeki ülkeler arasında yer alıyor.

Ülkeye girişi reddedilen Artan, şu anda Türkiye'de kalıyor.

FIFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan krizin ardından dünya futbolunun bir numaralı yönetim organı FIFA, ABD yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temasların sonucunda Artan'ın turnuvayı kesin olarak kaçıracağı kamuoyuna duyuruldu. Konuyla ilgili FIFA tarafından yayınlanan resmi açıklamada "Maç hakemi Omar Abdulkadir Artan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmemesi nedeniyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda antrenman yapamayacağı ve maç yönetemeyeceği teyit edilmektedir" denildi.

SINIR DIŞI EDİLEN HAKEMDEN İLK SÖZLER

Omar Artan, Reuters haber ajansına yaşadığı süreci değerlendirdi. Karşılaştığı duruma rağmen olumlu bir ruh hali içinde bulunduğunu belirten Artan, bir sonraki mücadelesine odaklandığını ifade etti. Başarılı hakem, "FIFA ve CAF'a tüm destekleri için teşekkür etmek istiyorum ve geleceğe odaklanırken hakemlik seviyemi en üst düzeyde tutmaya söz veriyorum. Futbol ailesine mesajları için teşekkür etmek istiyorum ve meslektaşlarıma Dünya Kupası boyunca en iyi başarılar diliyorum. Gelecek müsabakalarda tekrar onlarla birlikte olmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

''KARARI DESTEKLİYORUM''

Hakem krizinin diplomatik yankıları sürerken, Somali Futbol Federasyonu (SFF) acil bir açıklama talebiyle derhal FIFA yetkilileriyle iletişime geçti. Diğer yandan ABD cephesinden de konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. Dünya Kupası ile ilgili Beyaz Saray Görev Gücü'nün başkanı Andrew Giuliani, BBC World Service'e yaptığı açıklamada sınır devriyesinin uygulamasını savundu. Giuliani "Bu konudaki olumsuz bilgilere giremem ancak gümrük ve sınır devriyesinin doğru bir karar verdiğini ve bu kararı desteklediğimi söyleyebilirim" dedi.