Dünya Kupası hayal mi oluyor? Neymar’dan kötü haber geldi!

Dünya futbolunun yıldız ismi Neymar, antrenmanda yaşadığı sakatlıkla bir kez daha sahalardan uzak kalıyor. Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası planları tehlikeye girdi. Sağ uyluğunda tespit edilen kas yırtığı, Neymar’ın turnuvaya yetişme ihtimalini zayıflattı.

Futbol dünyasının gözde yıldızlarından Neymar’dan gelen haber, Brezilya başta olmak üzere tüm futbolseverleri derinden üzdü. Gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası’na aylar kala yıldız futbolcu, ciddi bir sakatlık yaşadı. Sağ uyluğundaki rectus femoris kasında tespit edilen sakatlık nedeniyle Neymar’ın, turnuvaya katılamama ihtimali gündeme geldi.

SANTOS ANTRENMANINDA YENİ SAKATLIK

Neymar, şu sıralar formasını giydiği Santos takımının antrenmanı sırasında sakatlandı. Brezilyalı oyuncunun, antrenman esnasında sağ uyluğunda şiddetli bir ağrı hissederek çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi. Yapılan ilk testlerin ardından sakatlığın, rectus femoris kasını etkilediği kesinleşti.

Kulüp, Cuma günü yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Forvet Neymar Jr., sağ uyluğunda ağrı ile Perşembe günü (18) CT Rei Pelé'deki antrenman oturumunu bıraktı. Cuma (19) günü görüntüleme testlerinden geçtikten sonra, sporcunun sağ uyluğundaki rectus femoris kasında bir sakatlık teşhisi kondu. Neymar Jr., Santos FC Tıbbi Departmanı rehberliğinde CEPRAF'ta tedaviye başladı."

UOL’de yer alan habere göre, Neymar’ın sahalardan en az bir ay uzak kalması bekleniyor. Gazeteci Lucas Minarelli’nin paylaştığı bilgilere göre bu süreçte, Japonya ve Güney Kore ile oynanacak uluslararası hazırlık maçlarında Neymar’ın forma giymesi mümkün görünmüyor.

neymar dünya kupası
