Dünya Kupası heyecanı bugün başlıyor! Meksika - Güney Afrika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Meksika ve Güney Afrika, 2026 Dünya Kupası A Grubu ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen dev mücadele, 83 bin kapasiteli ikonik Mexico City Stadı'nda oynanacak.

Turnuva, 6 haftalık soluk kesen heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

MEKSİKA - GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Meksika ve Güney Afrika'yı karşı karşıya getirecek 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.

Dev mücadele, TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde canlı olarak takip edilebilecek.

İŞTE TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ

Meksika: Ochoa; Sanchez, Montes, Alvarez, Gallardo; Gutierrez, Fidalgo, Pineda; Alvarado, Jimenez, Quinones

Güney Afrika: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokoena; Appollis, Foster, Moremi

SHAKİRA VE DÜNYA YILDIZLARI SAHNE ALACAK

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçından önce saha içinde renkli ve görkemli etkinlikler düzenlenecek.

Kupanın resmi şarkısı 'Dai Dai'yi seslendirecek Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra açılış töreninde Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi dünya müziğinin en ünlü isimleri sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

EFSANE STADYUM ÜÇÜNCÜ KEZ TARİHE GEÇİYOR

Meksika'nın başkenti Mexico'da yer alan ve turnuva boyunca Mexico City Stadı olarak adlandırılan yapı, bu karşılaşmayla birlikte üçüncü kez bir açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat olarak futbol tarihine geçecek.

Daha önce 1970 ve 1986 Dünya Kupaları'nın açılış ve final karşılaşmalarının oynandığı bu büyülü statta, futbol tarihinin efsanelerinden Brezilyalı Pele 1970'te kupayı kaldırmış ve Arjantinli Maradona 1986'da "yüzyılın golü"nü atmıştı. Tarihi stat, turnuva boyunca 3 grup maçının yanı sıra son 32 ve son 16 turlarında da birer müsabakaya ev sahipliği yapacak.