Dünya Kupası öncesi Brezilya'yı yıkan haber! Neymar hangi maçları kaçıracak?

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Brezilya'nın yıldız ismi Neymar, kas sakatlığı sebebiyle 2 ila 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak. Yaşanan bu gelişme, oyuncunun yaklaşan turnuva takvimindeki kritik maçları kaçırmasına zemin hazırladı.

Simge Sarıyar
Son yıllarda yaşadığı sık sakatlık problemleriyle gündeme gelen tecrübeli futbolcu, yeni bir fiziksel sorunla karşı karşıya kaldı. Kasından sakatlanan Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın turnuva öncesinde oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının kadrosunda yer alamayacak.

Yıldız oyuncu, bu süreçte Panama ve Mısır'a karşı oynanacak maçlarda takımını yalnız bırakacak.

FAS MAÇINA YETİŞMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Haberin detaylarında tedavi ve iyileşme sürecinin haftalar süreceği vurgulandı.

Brezilya, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 14 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00'de Fas karşısında çıkacak.

İki ile üç hafta arasında sahalara dönmesi beklenen Neymar'ın, sürenin kısıtlı olması nedeniyle bu ilk Dünya Kupası mücadelesini de kaçırabileceği belirtildi.

