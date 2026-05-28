Dünya Kupası öncesi Brezilya'yı yıkan haber! Neymar hangi maçları kaçıracak?

Son yıllarda yaşadığı sık sakatlık problemleriyle gündeme gelen tecrübeli futbolcu, yeni bir fiziksel sorunla karşı karşıya kaldı. Kasından sakatlanan Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın turnuva öncesinde oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının kadrosunda yer alamayacak.

Yıldız oyuncu, bu süreçte Panama ve Mısır'a karşı oynanacak maçlarda takımını yalnız bırakacak.

FAS MAÇINA YETİŞMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Haberin detaylarında tedavi ve iyileşme sürecinin haftalar süreceği vurgulandı.

Brezilya, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 14 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00'de Fas karşısında çıkacak.

İki ile üç hafta arasında sahalara dönmesi beklenen Neymar'ın, sürenin kısıtlı olması nedeniyle bu ilk Dünya Kupası mücadelesini de kaçırabileceği belirtildi.