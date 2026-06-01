Dünya Kupası tarihinde en fazla forma giyen futbolcular belli oldu: İşte dev turnuvada en çok sahaya çıkan o isim...

Başlamasına çok kısa bir süre kalan FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde, turnuva tarihi boyunca en çok sahaya çıkan isimler yeniden gündeme geldi.

Tüm dünyanın büyük bir heyecanla beklediği ve küresel ölçekte en büyük futbol organizasyonu olan FIFA 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına artık sayılı günler kaldı.

Dev turnuvanın ilk başlama vuruşu için geri sayım devam ederken, futbolseverler için Dünya Kupası tarihinde en fazla forma giyen efsane isimlerin yer aldığı özel bir derleme hazırlandı.

İşte Dünya Kupası tarihinde en fazla forma giyen futbolcular:

Hugo Lloris (Fransa) - 20 Maç

Bastian Schweinsteiger (Almanya) - 20 Maç

Philipp Lahm (Almanya) - 20 Maç

Javier Mascherano (Arjantin) - 20 Maç

Cafu (Brezilya) - 20 Maç

Wladyslaw Zmuda (Polonya) - 21 Maç

Uwe Seeler (Almanya) - 21 Maç

Diego Maradona (Arjantin) - 21 Maç

Cristiano Ronaldo (Portekiz) - 22 Maç

Paolo Maldini (İtalya) - 23 Maç

Miroslav Klose (Almanya) - 24 Maç

Lothar Matthaues (Almanya) - 25 Maç

Lionel Messi (Arjantin) - 26 Maç

