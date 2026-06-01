Dünya Kupası tarihinde en fazla forma giyen futbolcular belli oldu: İşte dev turnuvada en çok sahaya çıkan o isim...
Başlamasına çok kısa bir süre kalan FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde, turnuva tarihi boyunca en çok sahaya çıkan isimler yeniden gündeme geldi.
İşte Dünya Kupası tarihinde en fazla forma giyen futbolcular:
Hugo Lloris (Fransa) - 20 Maç
Bastian Schweinsteiger (Almanya) - 20 Maç
Philipp Lahm (Almanya) - 20 Maç
Javier Mascherano (Arjantin) - 20 Maç
Cafu (Brezilya) - 20 Maç
Wladyslaw Zmuda (Polonya) - 21 Maç
Uwe Seeler (Almanya) - 21 Maç
Diego Maradona (Arjantin) - 21 Maç
Cristiano Ronaldo (Portekiz) - 22 Maç
Paolo Maldini (İtalya) - 23 Maç
Miroslav Klose (Almanya) - 24 Maç
Lothar Matthaues (Almanya) - 25 Maç
Lionel Messi (Arjantin) - 26 Maç