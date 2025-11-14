Dünya Kupası yolunda final gibi maç! Lewandowski'li Polonya, Hollanda ile karşılaşıyor, maç saat kaçta, hangi kanalda?

Gecenin en çok beklenen maçı için yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan Polonya - Hollanda mücadelesi, Stadion Narodowy'de havada oynanacak.

Bu dev 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Maçın anlatımını Onur Odacı üstlenirken, İtalyan hakem M. Mariani düdük çalacak. VAR'da ise M. Di Bello görev yapacak.

Maç öncesi G Grubu'nda zirve yarışı nefes kesiyor. Hollanda, 6 maçta topladığı 16 puanla namağlup lider. Polonya ise 6 maçta 13 puanla ikinci sırada. Grupta oynadıkları ilk maç 1-1 berabere bitmişti. Hollanda bu maçtan puan alırsa liderliği ve finallere katılımı büyük ölçüde garantileyecek. Polonya ise evinde kazanarak son haftaya liderlik şansını taşımak ve play-off'u garantilemek istiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Gecenin en çok merak edilen detayı olan kadrolarda, Polonya'nın süperstarı Robert Lewandowski ile Hollanda'nın golcüsü Memphis Depay'ın kapışması nefes kesecek. İşte takımların sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları:

Polonya (3-5-2): B. Dragowski; T. Kedziora, B. Bereszynski, J. Kiwior; M. Cash, S. Szymanski, B. Kapustka, P. Zielinski, N. Zalewski; R. Lewandowski, J. Kaminski.

Hollanda (4-2-3-1): B. Verbruggen; L. Geertruida, J. Timber, V. van Dijk, M. van de Ven; R. Gravenberch, F. de Jong; X. Simons, T. Reijnders, C. Gakpo; M. Depay.