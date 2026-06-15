Dünya Kupası'na damga vuran sonuç! İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı

TARİHİ BİR İLKE İMZA ATTILAR

Yeşil Burun Adaları, İspanya karşısına çıkarak futbol tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Turnuva biletini alarak tarihi bir adım atan ada ülkesi; Curaçao ve İzlanda'nın ardından Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan nüfusu en az üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti.