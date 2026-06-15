Dünya Kupası'na damga vuran sonuç! İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu mücadelesinde İspanya ile tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Dünya Kupası'na damga vuran sonuç! İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı - Resim: 1

Luis de la Fuente'nin yönetimindeki İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile kozlarını paylaştı.

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Dünya Kupası'na damga vuran sonuç! İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı - Resim: 2

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında fileler havalanmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda da skor tabelası değişmedi; mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. 

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Dünya Kupası'na damga vuran sonuç! İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı - Resim: 3

Bu sonucun ardından hem İspanya hem de Yeşil Burun Adaları gruptaki puanını 1'e çıkardı.

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Dünya Kupası'na damga vuran sonuç! İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı - Resim: 4

İspanya'nın 18 yaşındaki genç yeteneği Lamine Yamal, kariyerindeki ilk Dünya Kupası maçına bu karşılaşmada çıktı. Genç oyuncu, Yeşil Burun Adaları karşısında sahaya ilk 11'de başlamadı; oyuna sonradan yedekler arasından dahil olarak turnuva tarihinde ilk kez forma giydi.

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Dünya Kupası'na damga vuran sonuç! İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı - Resim: 5

SÜPER LİG YILDIZLARI SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmada Türkiye liglerinde top koşturan isimler de görev yaptı. Yeşil Burun Adaları'nın ilk 11'inde Iğdır FK forması giyen Ryan Mendes ile Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral yer aldı.

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Dünya Kupası'na damga vuran sonuç! İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı - Resim: 6

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında ise Kasımpaşa kadrosunda bulunan Nuno da Costa yedek kulübesinden gelerek oyuna dahil oldu.

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Dünya Kupası'na damga vuran sonuç! İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı - Resim: 7

TARİHİ BİR İLKE İMZA ATTILAR

Yeşil Burun Adaları, İspanya karşısına çıkarak futbol tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Turnuva biletini alarak tarihi bir adım atan ada ülkesi; Curaçao ve İzlanda'nın ardından Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan nüfusu en az üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti.

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Dünya Kupası'na damga vuran sonuç! İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı - Resim: 8

Gruptaki ilk maçlarını birer puanla tamamlayan ekiplerin bir sonraki sınavları da netleşti.

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Dünya Kupası'na damga vuran sonuç! İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı - Resim: 9

İspanyollar, H Grubu'ndaki ikinci maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.

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Dünya Kupası'na damga vuran sonuç! İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı - Resim: 10

Tarihi bir turnuva başlangıcı yapan Yeşil Burun Adaları ise bir sonraki maçında Uruguay karşısında puan arayacak.

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İspanya dünya kupası