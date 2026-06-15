Dünya Kupası'na damga vuran sonuç! İspanya ile Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu mücadelesinde İspanya ile tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları golsüz berabere kaldı.
Luis de la Fuente'nin yönetimindeki İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında fileler havalanmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda da skor tabelası değişmedi; mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.
Bu sonucun ardından hem İspanya hem de Yeşil Burun Adaları gruptaki puanını 1'e çıkardı.
İspanya'nın 18 yaşındaki genç yeteneği Lamine Yamal, kariyerindeki ilk Dünya Kupası maçına bu karşılaşmada çıktı. Genç oyuncu, Yeşil Burun Adaları karşısında sahaya ilk 11'de başlamadı; oyuna sonradan yedekler arasından dahil olarak turnuva tarihinde ilk kez forma giydi.
SÜPER LİG YILDIZLARI SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmada Türkiye liglerinde top koşturan isimler de görev yaptı. Yeşil Burun Adaları'nın ilk 11'inde Iğdır FK forması giyen Ryan Mendes ile Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral yer aldı.
Mücadelenin ilerleyen dakikalarında ise Kasımpaşa kadrosunda bulunan Nuno da Costa yedek kulübesinden gelerek oyuna dahil oldu.
TARİHİ BİR İLKE İMZA ATTILAR
Yeşil Burun Adaları, İspanya karşısına çıkarak futbol tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Turnuva biletini alarak tarihi bir adım atan ada ülkesi; Curaçao ve İzlanda'nın ardından Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan nüfusu en az üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti.
Gruptaki ilk maçlarını birer puanla tamamlayan ekiplerin bir sonraki sınavları da netleşti.
İspanyollar, H Grubu'ndaki ikinci maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.
Tarihi bir turnuva başlangıcı yapan Yeşil Burun Adaları ise bir sonraki maçında Uruguay karşısında puan arayacak.