Dünya Kupası'na damga vurmuştu! Dünyanın en çok takip edilen kalecisi Vozinha'nın yeni takımı ve maaşı dudak uçuklattı
FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla 29 milyon takipçiye ulaşarak dünyanın en çok takip edilen kalecisi unvanını alan 40 yaşındaki Vozinha, Şili ekibi Colo Colo ile anlaştı.
Tarihinde ilk defa Dünya Kupası arenasına çıkan Yeşil Burun Adaları'nın kalesini koruyan Vozinha, kariyerine Güney Amerika'da devam etme kararı aldı.
Portekiz ekiplerinden Chaves'te geçirdiği son iki sezonun ardından sözleşmesi biten ve serbest statüye geçen tecrübeli eldivenin transferi resmi makamlarca duyuruldu.
Şili temsilcisi Colo Colo'nun başkanı Anibal Mosa, TNT Sport'a yaptığı açıklamayla sürece son noktayı koydu. Mosa, anlaşmayı şu sözlerle aktardı:
“Vozinha'nın Colo Colo'nun yeni futbolcusu olduğunu söyleyebilirim. Anlaşmaya vardık. Son detaylar üzerinde çalışılıyor ve temsilcisinden zaten teyit aldık.”
SOSYAL MEDYADAN ÜÇ DİLLİ KARŞILAMA
Kulüp başkanının açıklamalarının hemen ardından Colo Colo'nun resmi sosyal medya hesapları üzerinden de transfer süreci resmiyete döküldü. Yapılan paylaşımda İspanyolca, Portekizce ve İngilizce dillerinde "Hoş geldin" mesajlarına yer verildi. Kulübün taraftarlara yönelik açıklamasında ise "Sizi Monumental Stadyumu'nda bekliyoruz." denildi.
Milli takım formasıyla bugüne kadar 92 resmi maça çıkan Vozinha'nın Şili ekibinde alacağı ücret de netleşti.
La Cuarta gazetesinde yer alan habere göre, tecrübeli kaleci yeni kulübünden aylık yaklaşık 25 bin dolar, (Türk lirası karşılığıyla 1.183.934 TL) gelir elde edecek.
Yıllık bazda 300 bin dolara tekabül eden bu maaş miktarı, bazı futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu.
İSPANYA MAÇINDA KALESİNDE DEVLEŞTİ
Deneyimli kalecinin dünya çapında şöhrete kavuşması, 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla gerçekleşmişti. Turnuvadaki ilk maçın ardından sosyal medyada büyük bir ilgi dalgasıyla karşılaşan Vozinha, özellikle İspanya ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmada adından söz ettirmişti.
Söz konusu maçta İspanya ataklarında kalesine gelen şutlarda yedi kritik kurtarış yapan file bekçisi, maçın en iyi oyuncusu seçilmişti.
Bu performans, oyuncunun Instagram üzerinde 29 milyon takipçi kazanmasını ve dünyada mevkiinin en çok takip edilen ismi olmasını sağlamıştı.