Dünya Kupası'na damga vurmuştu! Yeni keşfedilen canlı türüne o kalecinin adı verildi
Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha'nın Dünya Kupası'ndaki tarihi performansı bilim dünyasında karşılık buldu. İspanyol araştırmacı Jesus Ortea, Karayipler'de yeni keşfettiği deniz sümüklüböceği türüne kaleciyi onurlandırmak amacıyla "Aldisa vozinhai" ismini verdi.
The Athletic'in haberine göre, Küba'nın Havana kenti ile Guadeloupe yakınlarındaki Karayipler'de yaklaşık dört milimetre boyunda küçük ve kırmızı renkte bir deniz yumuşakçası keşfedildi.
Oviedo Üniversitesi öğretim üyesi İspanyol araştırmacı Jesus Ortea tarafından kaleme alınan "Historias de la Bioadversidad" (Biyoçeşitlilik Hikâyeleri) adlı çalışmada ilk kez tanımlanan bu canlı, bilim dünyasının literatürüne girdi.
Ortea, araştırmasının yayınlanmasını özellikle Dünya Kupası dönemiyle eş zamanlı olacak şekilde ayarladı.
Bu kararın alınmasında, 40 yaşındaki kalecinin Avrupa şampiyonu İspanya ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta yedi kurtarış yaparak maçın en iyi oyuncusu seçilmesi etkili oldu.
Futbol ve deniz biyolojisini alışılmadık bir biçimde bir araya getiren bu isimlendirme, tecrübeli oyuncunun kariyerinin son dönemindeki etkisini bilimsel boyuta taşıdı.
İspanyol araştırmacının bu türe kalecinin adını vermesinin temelinde ülkeye duyduğu minnet yatıyor. Takımadalar genelinde deniz biyoçeşitliliği çalışmalarına sunduğu katkılardan dolayı 2023 yılında Çevre Liyakat Madalyası alan Ortea, Yeşil Burun Adaları halkıyla yakın bir bağ kurmuştu. Bu ilişki, yeni türe milli takım kalecisinin isminin verilmesine doğrudan ilham kaynağı oldu.
Öte yandan, Ortea’nın bir futbolcuyu bu şekilde onurlandırması ilk değil. Araştırmacı, 2019 yılında da yeni keşfedilen minik bir deniz salyangozu türüne, eski Real Madrid ve Kosta Rika kalecisi Keylor Navas’ın ismini vermişti.
50 BİNDEN 28,5 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI
Vozinha'nın Dünya Kupası serüveni kendisine sadece bilimsel bir takdir değil, devasa bir küresel şöhret de getirdi. Turnuvanın açılış maçı öncesinde Instagram'da 50 bin takipçisi bulunan kalecinin takipçi sayısı hızla artarak 28,5 milyona ulaştı.
Kariyeri boyunca Yeşil Burun Adaları, Moldova, Slovakya, Kıbrıs ve Portekiz'deki kulüplerde forma giyen oyuncu, bu turnuvada 40 yaş 12 gün ile bir ülkenin Dünya Kupası’ndaki ilk maçında forma giyen en yaşlı isim unvanını elde ederek kariyerine tarihi bir dönüm noktası daha ekledi.
Ülkesinin turnuva tarihindeki ilk katılımında dört maçın tamamında sahaya çıkan Vozinha, takımının son 32 turuna yükselmesinde önemli rol oynadı.
Suudi Arabistan karşısında kalesini gole kapatan deneyimli isim, Arjantin’e uzatmalarda 3-2 yenilerek elendikleri mücadelede de yedi kurtarışa imza atarak dikkat çekici bir performans sergiledi.
Kendisine verilen bu bilimsel onur, Dünya Kupası’ndaki başarılarının futbolun ötesinde hatırlanmasını sağlayarak hem spor hem de bilim tarihinde kalıcı bir yer edinmesini garantiledi.