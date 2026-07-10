Dünya Kupası'na damga vurmuştu! Yeni keşfedilen canlı türüne o kalecinin adı verildi

Kariyeri boyunca Yeşil Burun Adaları, Moldova, Slovakya, Kıbrıs ve Portekiz'deki kulüplerde forma giyen oyuncu, bu turnuvada 40 yaş 12 gün ile bir ülkenin Dünya Kupası’ndaki ilk maçında forma giyen en yaşlı isim unvanını elde ederek kariyerine tarihi bir dönüm noktası daha ekledi.