Dünya Kupası'nda gol yağmuru: İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti

2026 Dünya Kupası L Grubu'nun ilk mücadelesinde İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. San Francisco'da oynanan ve altı golün atıldığı karşılaşmada, Fenerbahçeli kaleci Livakovic'in kritik kurtarışları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Dünya Kupası'nda gol yağmuru: İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti - Resim: 1

ABD'nin San Francisco şehrindeki AT&T Park, 2026 Dünya Kupası L Grubu ilk maçına ev sahipliği yaptı.

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Dünya Kupası'nda gol yağmuru: İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti - Resim: 2

İngiltere ve Hırvatistan milli takımlarının karşı karşıya geldiği müsabaka, İngiliz ekibinin galibiyetiyle sona erdi.

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Dünya Kupası'nda gol yağmuru: İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti - Resim: 3

Karşılaşmanın ardından gruptaki puanını 3'e yükselten İngiltere, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Dünya Kupası'nda gol yağmuru: İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti - Resim: 4

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmanın gol perdesini 12. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Harry Kane açtı. Hırvatistan, bu gole 36. dakikada Martin Baturina ile karşılık verdi. 42. dakikada bir kez daha topla buluşan Harry Kane, takımını yeniden öne geçirdi.

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Dünya Kupası'nda gol yağmuru: İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti - Resim: 5

İlk yarının son anlarında, 45+5. dakikada Petar Musa'nın kaydettiği golle Hırvatistan skora yeniden denge getirdi ve takımlar soyunma odasına beraberlikle girdi.

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Dünya Kupası'nda gol yağmuru: İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti - Resim: 6

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan İngiltere, 47. dakikada Jude Bellingham'ın fileleri havalandırmasıyla maçta üçüncü kez üstünlüğü sağladı.

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Dünya Kupası'nda gol yağmuru: İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti - Resim: 7

Karşılaşmanın son bölümlerinde baskısını sürdüren İngiliz ekibinde, 85. dakikada ağları sarsan Marcus Rashford mücadelenin skorunu tayin etti.

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Dünya Kupası'nda gol yağmuru: İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti - Resim: 8

LİVAKOVIC'İN 7 KURTARIŞI YETERLİ OLMADI

Hırvatistan kalesini koruyan Fenerbahçe'nin file bekçisi Livakovic, maç boyunca 7 kritik kurtarışa imza attı. Ancak tecrübeli eldivenin bu performansı, takımının sahadan mağlubiyetle ayrılmasını engelleyemedi.

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Dünya Kupası'nda gol yağmuru: İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti - Resim: 9

Maç sonu değerlendirmelerinde Sofascore üzerinden 7.6 puan alan Livakovic, ilk golün sahibi Martin Baturina'nın ardından Hırvatistan'ın en iyi oyuncusu olarak istatistiklere yansıdı.

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