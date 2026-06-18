Dünya Kupası'nda gol yağmuru: İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmanın gol perdesini 12. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Harry Kane açtı. Hırvatistan, bu gole 36. dakikada Martin Baturina ile karşılık verdi. 42. dakikada bir kez daha topla buluşan Harry Kane, takımını yeniden öne geçirdi.