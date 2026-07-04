Dünya Kupası'nda nefes kesen gece! Mısır, Avustralya'yı penaltılarla eleyerek tarihinde ilk kez son 16'ya yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten zorlu mücadelede Avustralya'yı seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup etti. Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanan maçın ardından Afrika ekibi adını son 16 turuna yazdırdı.
Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanan son 32 turu karşılaşması oldukça hareketli başladı. Mücadelenin 13. dakikasında sahneye çıkan Ashour, meşin yuvarlağı filelere göndererek Mısır'ı 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda ise skora denge getiren gol 55. dakikada geldi. Hany'nin topu kendi ağlarıyla buluşturmasıyla durum 1-1 oldu.
Karşılaşmanın normal süresi bu eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümlerine geçildi. Oynanan iki uzatma devresinde de her iki takım eşitliği bozacak golü bulamadı.
Uzatmaların son anlarında Avustralya cephesi turu getirebilmek adına dikkat çeken bir hamle yaptı. Karşılaşmanın 119. dakikasında kaleci Beach kenara alınırken, yerine Ryan oyuna dahil oldu. Ancak bu son dakika değişikliği Kangurular için yeterli olmadı.
Tur atlayan tarafı belirlemek üzere geçilen seri penaltı vuruşlarında Avustralya'dan Souttar topu dışarı vururken, Herrington'ın şutu direkten döndü.
Penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Mısır, son 16 turuna adını yazdırdı.
Afrika ekibi bu turda, TSİ 01.00'de yapılacak Arjantin - Yeşil Burun eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Turnuvaya son 32 turunda veda eden Tony Popovic yönetimindeki Avustralya, grup aşamasına Milli Takımımız karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlamıştı.
Sonrasında ABD'ye aynı skorla kaybeden Kangurular, gruptaki son maçında Paraguay ile golsüz berabere kaldı ve 4 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı.
Çeyrek final yolculuğuna devam eden Mısır ise grup maçlarına 1-1'lik Belçika beraberliğiyle giriş yaptıktan sonra Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti.
Son maçında İran ile 1-1 berabere kalan Afrika ekibi, gol farkıyla grubunu ikinci bitirerek son 32 turu biletini almıştı.