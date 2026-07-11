Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! 88. dakikada gelen golle yarı final biletini kaptılar...
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Belçika'yı 2-1'lik skorla geçen İspanya, adını son dört takım arasına yazdırdı.
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği Los Angeles Stadyumu'ndaki dev çeyrek final eşleşmesi, takımların kontrollü oyunuyla başladı. İlk yarım saatlik dilimin ardından sahneye çıkan Fabian Ruiz, 30. dakikada topu ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçiren gole imza attı.
Bu golün ardından oyundaki baskısını artıran ve beraberlik arayışlarını hızlandıran Belçika, aradığı yanıtı ilk yarının sonlarında buldu.
İLK YARI KAFA GOLÜYLE DENGELENDİ
Karşılaşmanın 41. dakikasında gelişen Belçika atağında ceza sahası içine yüksekten etkili bir orta yapıldı. Kale önünde iyi pozisyon alan Charles De Ketelaere, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Atılan bu golle skora denge gelirken, takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.
SON DAKİKALARDA GELEN YARI FİNAL BİLETİ
İkinci kırk beş dakikalık bölümde saha içindeki tempo giderek yükseldi. Her iki takım da turu getirecek golü bulmak için karşılıklı ataklar geliştirip kaleleri yokladı.
Mücadelenin normal süresinin bitimine çok az bir zaman kala İspanya baskısını sonuçlandırdı. 88. dakikada topla buluşan Mikel Merino'nun fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e taşıyan İspanya, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Kritik dakikalarda bulduğu bu golle Belçika'yı kupa dışına iten İspanya, yarı final etabında Fransa ile karşı karşıya gelecek.